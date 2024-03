5 auto ibride usate in vendita a meno di 20mila euro: dalla Toyota Yaris alla Ford Mondeo

Le auto ibride stanno conquistando sempre più market share in Italia e in numerosi altri Paesi europei. Sono considerate storicamente un ponte fra il termico e l'elettrico e proprio per questo, e per i loro consumi, vengono apprezzate particolarmente. Abbiamo quindi scelto 5 ibride usate ad un prezzo molto interessante.



Partiamo dalla Renault Captur E-Tech, modello in circolazione dal 2021 e che si può acquistare attorno ai 19mila euro. Si tratta di un crossover decisamente interessante sia a livello di linea quanto di dotazioni e di meccanica. La Captur di seconda generazione gode di un ottimo bagagliaio, interni con un touch screen da 9,3 pollici e cerchi in lega fino a 19 pollici. Sotto il cofano un motore 4 cilindri da 1,6 litri abbinato ad un elettrico per una potenza totale di 145 cavalli. Il consumo medio è di circa 5,5 litri ogni 100 km, di conseguenza con un litro di benzina farete poco meno di 20 km.



Proseguiamo con la Toyota Yaris, una delle auto simbolo delle motorizzazioni ibride. La terza generazione, quella prodotta dal 2012 al 2020, la si trova a cifre molto abbordabili, anche a partire da 10mila euro, e rappresenta ancora oggi un modello molto interessante. Il motore di cui è dotata è il benzina a 4 cilindri da 1,5 litri e 100 cavalli di potenza, ottimo per l'uso in città o in paese. Anche in questo caso parliamo di una vettura che consuma pochissimo, solo 5 litri ogni 100 km, per un'autonomia totale in combinato superiore ai 600 km: potrete quindi salire in auto a Milano e non fare benzina fino a Roma, non male per una Segmento B.



Jeremy Clarkson ha provato di recente la DS9, ma noi non vogliamo consigliarvi l'ammiraglia francese bensì una sua parente più piccola, la DS5, auto costruita fra il 2011 e il 2018 e che anche in Italia ha avuto un discreto successo. La si può acquistare a partire dai 12mila euro, un'auto dalla linea molto originale e che è invecchiata piuttosto bene. Tenendo conto della clientela premium a cui è rivolta, all'interno troviamo finiture di pregio, a cominciare dall'alluminio guilloché che è lo stesso che utilizza il fornitore della Bentley. Costruita sulla piattaforma della vecchia Peugeot 3008, il cuore pulsante della DS5 è rappresentato dal diesel 2.0 Hdi da 163 cavalli, che abbinato ad un motore elettrico è in grado di erogare ben 200 cavalli, unito ad un cambio robotizzato Etg6 a frizione singola. Consuma un po' di più rispetto alle altre due auto di cui sopra, leggasi 7 litri ogni 100km, ma stiamo comunque parlando di un'ottima efficienza.



Per gli amanti delle station wagon, spazio alla Ford Mondeo, auto che ha bloccato la produzione nel 2022. La si trova a meno di 18mila euro e rappresenta senza dubbio una delle occasioni più interessanti sul mercato dell'usato per quanto riguarda le touring. Perfetta per una famiglia visti gli ampi spazi, è dotata di una serie quasi infinita di equipaggiamenti, ed inoltre vanta un motore da 2,0 litri con una potenza di 187 cavalli e un consumo di circa 6 litri ogni 100 km.



Chiudiamo, giusto per accontentare tutti i palati, con un SUV, e precisamente con la Lexus RX450h III. Non stiamo parlando di un'auto recentissima, visto che è stata prodotta fra il 2009 e il 2015, ma ancora oggi ha il suo perchè. In vendita da 18.500 euro è un'auto pensata per chi ama i motori importanti, tenendo conto che sotto il cofano vanta un propulsore V6 da 3,5 litri unito ad un sistema con uno o due motori elettrici a seconda della trazione anteriore o integrale. Quasi 300 cavalli per un consumo medio di circa 8,5 litri ogni 100km, un'auto premium e di qualità, perfetta per chi ama viaggiare in ibrido nel lusso.

