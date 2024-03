5 auto ibride che a marzo 2024 costano meno di 25mila euro: dalla Ford Puma alla Fiat 500X

Sono tante le promozioni attive per il mese 2024, a cominciare da quelle sulle auto ibride, la motorizzazione preferita dagli italiani. Spulciando i vari listini ne abbiamo selezionate cinque che a nostro avviso meritano la vostra attenzione.



Le abbiamo ordinate a seconda dello sconto totale e cominciamo quindi dalla Jeep Avenger, disponibile nella versione ibrida dallo scorso novembre e in vendita con un prezzo promo di 24.800 euro invece che 26.000, con 1.200 euro di sconto. Il riferimento dell'offerta è alla Avenger e-Hybrid 1.2 da 100 cavalli, con un possibile finanziamento da 35 rate mensili da 159 euro, un anticipo di 6.527 e una rata finale da 17.410 euro che ovviamente si può rifinanziare.



Proseguiamo con la Ford Puma, fra le 10 auto più vendute in Italia nel 2023, in vendita a 24.150 euro anziché 26.278, quindi con 2.128 euro di sconto. L'offerta è valida per il modello Puma Titanium 1.0 EcoBoost Hybrid 125 CV MY2023 e prevede un anticipo da 5.200 euro, 24 rate da 115,79 euro e una rata finale da 16.561,5 euro.



Torniamo in casa Stellantis con la Fiat Tipo, venduta per tutto il mese di marzo a 22.900 euro a fronte di un prezzo di listino da 26.900, quindi con 4.000 euro netti di sconto, promo valida solo in caso di permuta e su un numero limitato di vetture in pronta consegna. La Tipo scontata è il modello station wagon 1.5 130cv Hybrid, in vendita con finanziamento da 35 rate a 433 euro, zero anticipo e una rata finale da 13.445 euro.



La Renault Captur è un'altra delle auto ibride in offerta a marzo 2024. Di listino sta a 26.850 euro ma è in vendita per questo mese a 21.550 euro, quindi con uno sconto di ben 5.300 euro. La versione in offerta è l'equilibre E-Tech full hybrid 145, e prevede 36 rate da 119,80 euro, oltre ad un anticipo di 3.300 euro e una rata finale di 16.915,50 euro.



Chiudiamo questa carrellata delle 5 auto ibride a meno di 25mila euro, con la Fiat 500X, altra vettura particolarmente apprezzata dai nostri connazionali, acquistabile a 21.950 euro invece che 27.950, quindi con ben 6.000 euro di sconto grazie a 4.500 euro del Bonus Tricolore Fiat più altri 1.500 del bonus finanziamento. La 500X 1.5 130cv Hybrid è così acquistabile con un anticipo 0, 35 rate mensili da 337 euro e una rata finale da 16.071,2 euro.