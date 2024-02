Le 5 auto GPL che consumano meno di tutte: dalla Kia Picanto alla Nissan Micra

Fra le alimentazioni che negli ultimi anni hanno guadagnato sempre più spazio sul mercato delle auto, troviamo senza dubbio il GPL, e lo dimostrano i dati della top 10 delle auto più vendute della categoria a gennaio 2024.

Sono numeri impressionanti, tenendo conto che la Dacia Sandero a Gas di petrolio liquefatto ha superato le 5.000 immatricolazioni. Ma quali sono le 5 vetture più efficienti della categoria, quelle che consumano di meno? Scopriamo insieme partendo dalla quinta posizione, quella occupata dalla dalla Hyundai Bayon, interessante B-SUV che nella versione 1.2 benzina/GPL da 82 cavalli, garantisce un consumo di soli 5,5 litri ogni 100 chilometri di gas liquefatto. Prezzo a partire da 22mila euro.

Proseguiamo con la quarta posizione in classifica occupata dalla Nissan Micra, storica city car che nel 2024 potrebbe uscire con un nuovo modello. Anche in questo caso è presente una versione bi-fuel benzina/GPL che nella versione con motore da un litro, 3 cilindri e 90 cavalli, garantisce dei consumi di soli 5,3 litri per 100 km. Il prezzo è di circa 21mila euro.

Saliamo di posizione e arriviamo al terzo posto, medaglia di bronzo, assegnata alla Mitsubishi Space Star, un'altra city car giapponese che può vantare una versione con motore GPL da 1.0 litri e 73 cavalli, che garantisce un consumo di soli 5.2 litri con il gas petrolio liquefatto. Ottimi anche i consumi nella modalità benzina (essendo bi-fuel), solo 4,0 litri.

In seconda posizione troviamo invece l'interessante Hyundai i120, altra vettura dello stesso segmento della Micra e della Space Star, che nel modello 1.2 GPL da 82 CV Connectline, garantisce un consumo di 5,2 litri ogni 100 chilometri.

Chiudiamo questa top 5 con le auto GPL che consumano di meno con l'ennesima asiatica, leggasi la Kia Picanto, quella che ad oggi dovrebbe essere l'auto alimentata a gas petrolio liquefatto più efficiente della sua categoria. La simpatica coreana, nella versione con motore da 1.0 litri e 65 cavalli, garantisce un consumo di soli 5,1 litri di GPL ogni 100 km, numeri davvero importanti. Vi ricordiamo che un litro di GPL costa attorno agli 0,7/0,8 euro, quindi fate voi i calcoli sull'effettivo risparmio.