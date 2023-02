Le 5 auto da Formula 1 più brutte della storia: dalla Ligier 'teiera' alla BMW 2006

E' bellissima la Ferrari SF-23 presentata negli scorsi giorni, e nel contempo speriamo sia anche veloce e affidabile, ma nella storia della Formula 1 non tutte le monoposto hanno fatto del loro aspetto estetico un qualcosa di memorabile.

Sono diverse infatti le vetture che vengono ricordate più per la loro bruttezza e forma particolare che per altro, come ad esempio la March 711, vettura che corse nei mondiali di Formula 1 1971 e 1972. Realizzata da Robinh Herd e Geoff Ferris l'auto era dotata di un particolare alettone anteriore che risultava di fatto non vicino al suolo ma al di sopra del muso, quasi una sorta di tavola pronta ad essere imbandita. Oltre ad essere brutta la March non ottenne mai risultati importanti, visto che corse 22 gare senza mai vincere alcun Gp e ottenendo un solo giro veloce.

Voliamo nel 1976 per la famosa Ligier “teiera”. Erano gli anni delle grandi sperimentazioni, con le monoposto di Formula 1 che stavano vistosamente cambiando rispetto al recente passato, e per quel mondiale la nota casa francese presentò una vettura dotata di un airbox gigantesco posizionato subito dietro al guidatore, che sembrava proprio una enorme teiera. Una soluzione che venne utilizzata solo nella prima metà della stagione dopo di che venne vietata dal regolamento e la Ligier fu costretta a ridurre la vistosa presa d'aria.

Voliamo avanti di esattamente di 30 anni e arriviamo ad una monoposto dei tempi moderni, leggasi la BMW-Sauber che corse nel campionato di Formula 1 di 2006, precisamente quella che prese parte al Gran Premio di Francia di quell'anno. La vettura in se era molto bella, ma per il GP transalpino gli ingegneri decisero di introdurre delle appendici lungo il muso, due strane “antenne” verticali per una non comprensibile questione aerodinamica: tutto molto strano.

Facendo un balzo in avanti di sei anni arriviamo al mondiale di Formula 1 2012, dove di fatto la FIA introdusse un nuovo regolamento che trasformò le vetture da corsa, rendendole stilisticamente discutibili: dei grandi squali con la bocca aperta in cerca di vittime.

Infine arriviamo all'ultima auto da Formula 1 decisamente brutta, la Caterham CT05 che corse il mondiale del 2014, altra annata tutt'altro che meritevole per l'aspetto stilistico. A sorprendere fu il suo muso, che di fatto era stato troncato di netto dagli ingegneri nella parte finale, per un risultato a dir poco da storcere il naso.

Secondo voi, qual è stata la Formula 1 più brutta? Ovviamente fatecelo sapere nell'apposito spazio commenti, nel contempo potreste pensare anche a quali sono state le Ferrari più brutte di sempre: noi ne abbiamo individuate 5.