5 auto favolose che non sono in vendita negli Usa: dall'RS4 alla Toyota Yaris GR

Il mercato d'oltre oceano è un mercato a se stante, e prova ne è il curioso caso delle vendite dei pick-up negli Usa, sempre alle stelle ma senza un reale perchè. Del resto negli USA 'tirano' le auto nazionali con l'aggiunta di qualche giapponese, e sono diverse le vetture che non compaiono nei concessionari ma che sono in vendita in Europa.

Un caso? Vi basta citare un nome, la Mercedes-AMG One, l'ultima hypercar della casa della stella. La vettura ibrida con motore da Formula 1 era inizialmente destinata al mercato oltre oceano ma non è rientrata nei livelli di emissioni, di conseguenza è rimasta esclusa dal suolo americano: i miliardari d'oltre oceano staranno mangiandosi le unghie.

Non siamo a livello della One ma la Toyota Yaris GR è un'altra sportiva che gli americani non vedranno mai, per lo meno non per ora. In America le piccole auto sono ancora viste come qualcosa di curioso, e lo stesso vale per la scattante giapponese che ha avuto un enorme successo in tutto il mondo, Italia compresa. Trazione integrale, passaruota e 272 cavalli sotto il cofano, fanno della GR Yaris una delle vetture più divertenti al momento in circolazione, ma non in America.

Negli Stati Uniti un'altra vettura che ha sempre latitato, e scoprirlo è davvero incredibile, è l'Audi RS4. Stiamo parlando di una delle icone delle sportive tedesche, ma che resta un frutto proibito per il territorio a stelle e strisce. Gli americani hanno di recente conosciuto la RS6 ma mai la mitica station wagon dalle prestazioni esagerate: chissà se prima o poi la situazione cambierà.

Rimaniamo nel campo delle sportive e passiamo alla Renault Megane RS. Evidentemente negli Stati Uniti le piccole sportive non sono di concezione dei cittadini americani, visto che, come in passato con la Ford Focus RS e la Fiesta ST, anche la sportiva francese non si è mai vista oltre oceano. Al Salone di Tokyo è stata svelata la nuova Megane Rs, l'ultima Renault Sport della storia: che sia magari la volta buona per vederla in America? Difficile, gli appassionati americani di hot hatch dovranno farsene una ragione.

Chiudiamo con un'altra sportiva, leggasi l'Alpine A110, minuscola vettura coupé uscita nel 2017 con motore da 300 cavalli di produzione Renault. Purtroppo la casa francese non è molto rinomata negli States ed inoltre l'A110 prevede una sotto-struttura in alluminio nella zona anteriore che ne precluderebbe l'omologazione.