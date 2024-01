Le 5 auto familiari più richieste sul mercato dell'usato: vince una tedesca

Quali sono le auto familiari preferite dagli italiani? Ci aiuta a rispondere a questa domanda un nuovo studio di CARFAX, fornitore di servizi relativi alla storia dei veicoli usati.

La piattaforma ha stilato una classifica delle auto usate più cercate del 2023 nei segmenti C, D e SUV, andando a scoprire che il modello più richiesto è l’Audi A4 con il 16% di report sulla piattaforma. Non sorprende trovare questo modello in cima alla lista, lo spazio offerto dalla A4 infatti è adatto a tutta la famiglia, inoltre lo stile dei quattro anelli è sicuramente vincente e ricercato da moltissimi utenti. La classifica continua con il comodo Nissan Qashqai al 12%, mentre sul terzo gradino del podio troviamo la Jeep Renegade all’11%. La Top 5 continua con la Fiat 500X al 10% e la Ford Focus al 10%.

Tornando all’Audi A4, però, scopriamo come sia anche una vettura altamente a rischio sul mercato dell’usato: il 32% delle vetture analizzate da CARFAX riscontrava infatti qualche problema, che per il 45% delle volte è il chilometraggio manomesso (in Italia 1 auto usata su 9 ha il chilometraggio manomesso). Il 23% del totale è risultato essere importato da un Paese estero: non è male in senso assoluto, queste vetture però sono più difficili da controllare, potrebbero insomma avere un passato torbido.

Guardando al panorama generale, le auto usate familiari sono state incidentate nel 25% dei casi, nell’8% sono state importate dall’estero, mentre il chilometraggio è stato contraffatto nel 2% dei casi, stessa quota delle auto provenienti dal noleggio. Pensando alla longevità, solitamente le vetture familiari hanno una media di 7 anni di vita e un chilometraggio medio di circa 100.000 km (la media del nostro Paese è 10 anni o più). Secondo CARFAX però sul mercato dell’usato attuale ci sono anche vetture con oltre 24 anni di età, modelli davvero datati che hanno il 20% di possibilità in più di presentare tre o più rischi fra quelli riportati sopra, quindi attenzione.