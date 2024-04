Le 5 auto elettriche più vendute in Italia nel 2024: quanto costano? Si parte da 24.600 €

Vi abbiamo svelato pochi giorni fa la Top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia a marzo 2024. Ma quanto costano? Andiamo a scoprirlo insieme in questo breve recap soffermandoci però solo sulle prime 5 in classifica, a cominciare dalla Tesla Model Y.

Il SUV di Musk è in vetta alla classifica delle auto elettriche più vendute al mondo nel 2024, e anche in Italia sta dominando con 2.345 immatricolazioni nei primi tre mesi dell'anno. Il veicolo americano è in vendita a 42.690 euro, con un'autonomia dichiarata di 455 chilometri con una sola ricarica e una batteria da 50,4 kWh.

Proseguiamo con quella che ad oggi è la seconda auto elettrica più venduta nel nostro Paese, leggasi la Tesla Model 3, con 1.279 immatricolazioni, quindi quasi la metà della cugina. La berlina è in vendita a 42.490 euro, ha un'autonomia di ben 513 chilometri, e monta una batteria da 60 kWh. Comparandola con la Y abbiamo quindi lo stesso prezzo, ma autonomia maggiore e batteria più performante.

Terzo gradino del podio per una delle due auto Stellantis presenti in questa top 5, leggasi la Jeep Avenger, che quest'anno ha convinto 666 italiani, al momento il B-SUV elettrico più venduto lungo il nostro territorio. E' acquistabile a 34.600 euro grazie ad una promozione (di listino sta a 39.400 euro), che prevede 35 rate da 158,95 euro al mese, 12.116 euro di anticipo e una maxi rata finale da 20.878 euro. L'Avenger ha una batteria da 51 kWh e con una ricarica può percorrere 400 km.

Quarta posizione e medaglia di legno per la Volkswagen ID.3, che ha conquistato il cuore di 648 italiani. Al momento la Pro Perfromance è acquistabile a 40.990 euro; si tratta di una vettura che monta una batteria da 58 kWh e che può percorrere fino a 428 km con una sola ricarica.

A completare la Top 5 troviamo la nostra Fiat 500e, con 614 auto vendute nei primi tre mesi del nuovo anno. Sul pianale troviamo una batteria da 42 kWh con un'autonomia di 321 km con una sola ricarica. Il prezzo? E' in promo a 24.600 euro invece che 29.950, con un finanziamento che prevede ad esempio 35 rate da 98,71 euro al mese, un anticipo di 9.657 euro e una maxi rata finale da 14.612 euro.

