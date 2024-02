5 auto elettriche usate a meno di 15mila euro: dalla Renault Twingo alla Smart ForTwo

Il mercato delle auto elettriche usate in Italia è quasi pari a zero, avendo una quota di market share bassissima, eppure fra le vetture green di seconda mano si trovano delle occasioni molto interessanti per chi volesse provare ad approcciarsi al mondo della batteria contenendo le spese.

Abbiamo spulciato i vari siti online più noti dove rivendono auto elettriche usate, e abbiamo trovato diverse vetture interessanti al di sotto dei 15mila euro, una cifra che la maggior parte degli italiani può permettersi di investire in una vettura.

Ad esempio spicca la Renault Twingo, acquistabile attorno ai 12mila euro e con chilometraggi anche molto bassi, fra i 10 e i 30mila, quindi praticamente nuova tenendo conto di quanti chilometri possa macinare un'auto a batteria.

Un'altra auto molto interessante acquistabile di seconda mano, è la Smart ForTwo, un evergreen che a breve andrà in pensione, ma che risulta essere comodissima per chi cerca un'auto piccola e comoda, magari per la città. Il modello elettrico lo si acquista anche in questo caso al di sotto dei 15mila euro, con prezzi molto interessanti ad esempio anche per l'allestimento Brabus, quello che esteticamente prevede diverse migliorie, a cominciare dai cerchi in lega di dimensioni maggiorate.

Siamo attorno ai 12/13 mila euro anche per la Dacia Spring elettrica, quella che al momento è l'auto green nuova più economica sul mercato (costa attorno ai 21mila euro). Anche in questo caso parliamo di auto di seconda mano con bassi chilometraggi, molto interessante per chi non usa l'auto tutti i giorni macinando centinaia di chilometri.

Torniamo in casa Renault con la Zoe, una delle auto elettriche più datate sul mercato. Chi volesse acquistarla nella versione più recente (dal 2020 in su), la può comprare agilmente a prezzi al di sotto dei 15mila euro.

Infine, spazio ad un'ultima auto elettrica che sull'usato viene via ad un listino ragionevole, leggasi la Volkswagen Up! in versione anche a 5 porte, sempre di recente fabbricazione. Si tratta quindi di 5 city car che potrebbero venire incontro alle esigenze di chi vuole provare ad approcciarsi all'elettrico senza investire una cifra fin troppo importante.