Le 5 auto elettriche di serie più veloci al mondo: dalla Taycan Turbo GT alle Tesla

Quali sono le 5 auto elettriche di serie più veloci al mondo? Una domanda che ci siamo posti poco dopo la presentazione della Porsche Taycan Turbo GT, la Porsche più potente di sempre.



Ebbene, scopriamoli insieme questi razzi a batteria con quattro ruote, a cominciare dalla quinta vettura a zero emissioni di questa speciale classifica, leggasi la Tesla Model X Plaid, la versione “cattiva” del Super SUV di Elon Musk, in grado di raggiungere la bellezza di 262 chilometri all'ora. La vettura elettrica gode di un CX, un coefficiente di aerodinamicità di soli 0,24, il che le permette di filare veloce contro il vento senza trovare praticamente barriere. Ma è ovviamente il motore a fare la differenza, anzi i tre motori, visto che la Model X Plaid è in versione tri-motor per una potenza totale di 1.020 cavalli che le garantiscano un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,6 secondi.



Quarto posto nella classifica delle 5 auto elettriche di serie più veloci al mondo per la sopracitata Porsche Taycan Turbo GT, l'auto al momento più veloce al Nurburgring fra le elettriche. Dotata di più di 1.100 cavalli e di una coppia massima di 1.340 Nm, è in grado di raggiungere una velocità di 290 km/h che però diventano 305 con il pacchetto Weissach. E' una vera e propria supercar a batteria in grado di lasciarsi alle spalle anche moltissime auto a combustione interna.



La medaglia di bronzo se l'aggiudica un'altra Tesla, leggasi la Model S Plaid, recentemente distrutta da un 18enne, e altra auto di Elon Musk in grado di regalare emozioni da brivido. E' l'auto che più spesso viene sfidata nelle drag race, e nella quasi totalità dei casi riesce a battere con estrema facilità auto ben più blasonate come Ferrari, Porsche e Lamborghini. Anche in questo caso troviamo la stessa configurazione della Model X Plaid, leggasi tre motori con una potenza di 1.020 cavalli, che grazie ad un minor peso della “cugina” permettono alla Model S di raggiungere i 322 chilometri all'ora e i 100 km/h da fermo in soli 2,1 secondi.



Medaglia d'argento per l'orgoglio tutto italiano della Maserati Granturismo Folgore, supersportiva del tridente in grado di raggiungere i 325 km/h, quindi leggermente di più della Tesla. L'auto italiana vanta 760 cavalli di potenza complessiva che diventano 830 in Overboost e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 2,7 secondi, numeri a dir poco pazzeschi. Secondo alcuni dati sarebbe in realtà la Model S Plaid più veloce della Maserati, ma in ogni caso la sostanza cambia di poco, siamo di fronte a due auto a dir poco impressionanti.



Chiudiamo con quella che è ad oggi l'auto elettrica di serie più veloce di tutte, leggasi la Lucid Air Sapphire. La vettura del marchio Lucid, quasi una sorta di sleeper viste le sue sembianze "normali", vanta due motori full electric con una potenza massima combinata di 1.065 cavalli e una velocità di punta di ben 330 chilometri all'ora.

Su Philips Vision P215W, lampada di segnalazione è uno dei più venduti di oggi.