5 auto elettriche in promo a febbraio a meno di 25mila euro: dalla Fiat 600e alla MG4

Dopo avervi svelato quali sono le 5 auto in promo a febbraio a meno di 15mila euro, scopriamo ora quali sono le offerte più interessanti per quanto riguarda le auto elettriche, le vetture green in vendita a meno di 25mila euro.

Partiamo dalla promo riguardante la Citroen e-C3, l'elettrica francese svelata ufficialmente ad ottobre, che è attualmente acquistabile a soli 18.900 euro. Nel prezzo sono compresi 5.000 euro di incentivi statali, e l'offerta è valida solo con finanziamento.

Altra promo molto interessante per quanto riguarda le auto elettriche a febbraio 2024, è quella per la Dacia Spring Extreme 65, altra piccola al 100% green, in vendita a 15.700 euro con 5.000 di bonus e vantaggi Dacia. Il finanziamento prevede ad esempio una rata da 99 euro al mese, un anticipo da 4.680 euro e una rata finale da 8.352. Offerta valida per chi ha un'auto da rottamare.

In casa Renault spicca l'offerta riguardante la Twingo in versione equilibre E-Tech 100% electric, venduta a soli 10.300 euro grazie al contributo statale di 5.000 euro compresa rottamazione fino ad euro 2.

Continuiamo con la MG4, una delle auto elettriche più vendute in Italia nel 2023, che è in vendita a prezzo di promo a 19.790 euro, anche in questo caso compreso di incentivo statale da 5.000 e previa rottamazione.

Chiudiamo l'elenco delle offerte sulle auto elettriche più interessanti per il mese di febbraio 2024 con quella riguardante la Fiat 600e che è acquistabile a 23.450 euro invece che il classico listino da 24.950 euro. L'offerta è valevole solo con finanziamento Stellantis e prevede ad esempio un anticipo di 2.692 euro, 59 rate mensili da 250,75 euro e una maxi rata finale da 12.524 euro. Nell'offerta non sono compresi i 5.000 euro di bonus statale di conseguenza il prezzo cala ulteriormente fino a 18.450 euro.

Le case automobilistiche stanno quindi attrezzandosi in attesa degli incentivi green 2024 che dovrebbero arrivare però solo fra un mese circa e che prevedono un importo massimo di 13.750 euro.