5 auto elettriche in promo a meno di 20mila euro a marzo 2024: dalla e-C3 alla MG4

Dopo aver scoperto le 5 auto ibride in vendita a meno di 25mila euro a marzo 2024, andiamo ora a vedere assieme le 5 auto elettriche che si possono acquistare in promo a meno di 20mila euro.



Partiamo dalla Dacia Spring, di recente svelata nel modello 2024, che è acquistabile in promo a soli 14.900 euro rispetto al normale prezzo di listino di circa 21.400 euro. Si tratta di uno sconto consistente, di circa 6.500 euro, ottenibile però solo in caso di rottamazione di un'auto usata da Euro 0 fino ad una Euro 4. Un esempio di finanziamento prevede 36 rate da 109 euro ciascuna, un anticipo di 5.860 euro e una maxi rata finale da 9.040 euro.



Altra auto elettrica che potrete fare vostra a meno di 20mila euro per marzo 2024 è la Renault Twingo. Il marchio francese sta scontando i suoi veicoli green da ormai un mese a questa parte, un maxi bonus che permette di portare a casa la piccola city car a batteria a soli 10.300 euro iva inclusa, con uno sconto di 5.000 euro di contributo statale e altri 7.250 euro direttamente della casa francese. Si tratta di una promo che, come per la Dacia Spring, prevede la rottamazione di un'auto fino ad Euro 2, ma non serve l'anticipo: 36 rate da 40,42 euro e rata finale.



La Citroen e-C3 ha già un prezzo d'attacco molto interessante ma con la promo di marzo il suo listino scende ulteriormente. E' infatti in vendita a 18.900 euro grazie a 5.000 euro di sconto. Un esempio di finanziamento prevede 35 rate mensili da 49 euro, un anticipo da 6.300 euro e una rata finale da 12.267 euro. La promo è valida solo con finanziamento e fino al 31 marzo 2024.



C'è anche la MG4 in offerta a marzo 2024, una delle auto elettriche più vendute in assoluto in Italia. La promozione è molto interessante visto che permette di ottenere la vettura green a 19.790 euro, compreso bonus governativo da 5.000 euro. L'anticipo è di 3.460 euro, quindi 35 rate da 129 euro ciascuna e infine una rata finale da 17.242 euro.



Concludiamo questo elenco delle 5 auto elettriche in vendite a meno di 20mila euro con la DR 1.0 EV, in vendita fino a fine mese a 19.900 euro grazie ad un anticipo di 5.990 euro, e 96 rate da 209 euro. La promo prevede 7.000 euro di bonus fra sconto DR e statale, ma solo previa rottamazione di veicoli di classe inferiore ad Euro 5.