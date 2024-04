Le 5 auto elettriche con la migliore autonomia che si possono acquistare con gli incentivi

Inizia il conto alla rovescia in vista degli incentivi auto 2024. Il prossimo mese di maggio saranno finalmente messi a disposizione di coloro che vorranno acquistare un'auto elettrica, di conseguenza mancano davvero pochi giorni affinchè si sblocchi il mercato.

In questo focus vogliamo concentrarci su quali siano le auto elettriche che hanno la miglior autonomia e che rientrano comunque nel limite spendibile per gli incentivi, quindi vetture green dall'ottimo qualità che andremo a pagare parecchio di meno grazie all'Ecobonus 2024.



Partiamo dalla quinta in classifica, la Renault Megane E-Tech che abbiamo avuto il piacere di provare per 3.200 km. L'auto è in grado di percorrere 470 km con una sola ricarica grazie ad una batteria da 60 kWh, ed ha un prezzo di attacco di 40.950 euro che diventano 34.950 con lo sconto “base”, ma si scende fino a 27.200 in caso di rottamazione di veicolo datato e ISEE basso.



Quarta posizione per la Hyundai Kona, in grado di percorrere 510 km con una batteria da 64,8 kWh. Anche l'interessante coreana rientra nelle auto acquistabili con gli incentivi: 41.300 euro di listino che diventano 35.300 o 27.550 a seconda dello sconto di cui potremo usufruire.



Sono invece 513 i km percorribili dalla Tesla Model 3 con una sola ricarica, berlina che non ha bisogno di presentazioni e che vanta una batteria da 60 kWh. Costa 42.490 euro nella versione Standard Range che diventano 36.490 o 28.740 in caso di sconto massimo.



Si sale di autonomia con la MG4 versione con batteria da 77 kWh, e ben 520 km di autonomia con una sola ricarica. Prezzo di listino 40.290 euro che diventano 34.290 oppure 26.540. Infine l'auto rientrante negli incentivi 2024 che ha l'autonomia migliore, leggasi la con ben 527 km e una batteria da 73 kWh. Il prezzo di attacco è di 41.980 euro che possono diventare 35.980 o 28.230 euro.

