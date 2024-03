Ecco le 5 auto elettriche con la miglior autonomia e il loro prezzo: non c'è Tesla

Quali sono le 5 auto elettriche con la migliori autonomia, quelle cioè che permettono di poter percorrere più chilometri con una sola ricarica? E quanto costano? Per cercare di rispondere a queste domande ci facciamo aiutare da Auto Bild.

I colleghi tedeschi hanno effettuato un cosiddetto “test nella vita reale” per capire effettivamente quanto consumino le auto elettriche se impiegate in strade e autostrade e non in banchi di prova o in circuiti.

Ovviamente per avere un'idea di quanto consumi un'auto elettrica ci sono i famosi cicli WLTP, ma spesso e volentieri i loro numeri si discostano da quelli effettivi, ed è per questo che la Bild ha voluto testare con mano le auto elettriche più diffuse, scoprendo quelle più efficienti.

Per effettuare il test le vetture sono state provate su un percorso di 155 chilometri di lunghezza fra Amburgo e Lubecca, alternando tratti stradali ad altri autostradali. Ebbene, alla fine del test, l'auto migliore è risultata essere la BYD Seal AWD, una berlina da 390 kW/530 cavalli, che ha ottenuto un'autonomia di 451 chilometri con una batteria da 82,5 kWh (consumo 21,9 kW comprese le perdite di carica). I tester fanno sapere che la prova è stata svolta in condizioni calde, di conseguenza è probabile che alla fine la Seal possa avere un'autonomia addirittura superiore. Quanto costa la BYD Seal? Si parte da 42.700 euro, in linea con la Tesla Model Y, anche se due vetture appartenenti a segmenti differenti.

In seconda posizione troviamo la Hyundai Ioniq 5, dotata di una batteria da 77,4 kWh, e che ha ottenuto un'autonomia di 450 chilometri. Stando ai tedeschi della Bild, mantenendo i 100 km/h costanti in autostrada si potrebbero addirittura raggiungere i 474 km con una sola ricarica. La Hyundai Ioniq 5 ha un prezzo in Italia di circa 48mila euro salvo promozioni.

Terza posizione e gradino più basso del podio per un'altra vettura cinese, la Nio ET5. La berlina di lusso del gigante asiatico ha percorso 448 chilometri con una sola ricarica. La sua particolarità è che è dotata di una batteria che può essere sia acquistata insieme all'auto ma anche noleggiata, e in caso si scelga questa seconda opzione si può effettuare la ricarica tramite il sistema del battery swap. La Nio ET5 non è in vendita in Italia ma prendendo come riferimento il mercato tedesco il prezzo parte da 59.500 euro, quindi una cifra superiore rispetto alle due precedenti “colleghe”.

Fra le auto che meglio si sono comportante nel test della Bild anche l'Audi Q8 e-tron 55, che ha percorso 427 chilometri con una singola ricarica. E' dotata di una batteria da 106 kWh che si ricarica in mezz'ora, mentre il suo prezzo parte da 81mila euro. Da segnalare che è presente anche la versione SQ8 con un peso che sfiora le 2,8 tonnellate.

Chiudiamo la top 5 con la Nissan Ariya, SUV giapponese presente anche in versione Nismo, che raggiunge poco più di 400 km (costa 41.800 euro), facendo leggermente meglio della Skoda Enyaq (non l'ultimo modello). Da segnalare che la prima Tesla in classifica è la Model S, decima assoluta con un'autonomia reale secondo Bild di 410km.

Infine, per quanto riguarda il test solo su autostrada, Bild ha ottenuto i migliori risultati dalla Mercedes EQS con 482 chilometri davanti alla BMW iX xDrive 50 (434km) e alla BMW iX M60 xDrive, che è arrivata invece a 430 km.

