Le 5 auto elettriche italiane più attese del 2023: ecco la classifica

Quali sono le auto elettriche italiane più attese del 2023? Scopriamo insieme la classifica, una top 5 degli EV Made in Italy più interessanti in arrivo sul mercato entro fine anno. Vi anticipiamo che ce ne è per tutti i gusti, dalle utilitarie alle supersportive.

Partiamo con una delle auto elettriche italiane più chiacchierate delle ultime settimane, leggasi la Fiat Abarth 500 EV. Si tratta appunto della versione elettrica della piccola scorpioncina e farà il suo debutto sul mercato il prossimo luglio. Per cercare di riprodurre l'iconico “borbottio” Abarth, Fiat ha montato un riproduttore di suoni che di fatto simula il sound del modello a benzina, tanto amato dai possessori della 500 Abarth. La batteria sarà da 42 kWh con 152 cavalli e sarà prodotta anche in un inedito colore giallo fosforescente, lo stesso utilizzato per la sua sponsorizzazione.

Altra auto elettrica italiana attesissima è la Jeep Avenger. Ok, il marchio è di fatto americano e sarà prodotta in Polonia, ma Jeep fa parte di Stellantis da anni e il suo designer è italianissimo, di conseguenza ci sentiamo di considerare il piccolo fuoristrada come un prodotto nostrano. Sarà il primo veicolo elettrico di sempre di Jeep e monterà una batteria da 52 kWh con un'autonomia da 400 km. Sarà disponibile in versione monomotore quanto bimotore e uscirà in agosto.

Proseguiamo con due Maserati full electric, a cominciare dalla Gran Turismo Folgore, che vedrà la luce il prossimo luglio. Sarà una supercar a tutti gli effetti grazie ai suoi 745 cavalli e un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in soli 2,7 secondi. Il prezzo ovviamente non sarà per tutte le tasche ma il risultato sarà qualcosa di sublime: obiettivo, sfidare Porsche Taycan. Avrà una batteria da 93 kWh, con tre motori elettrici, trazione integrale e una velocità di ricarica da 270 kW.

La seconda Maserati al 100% elettrica in arrivo è lo splendido SUV Maserati Grecale Folgore, che verrà commercializzata da ottobre 2023. Sarà la versione che andrà ad affiancare l'attuale modello a benzina e avrà delle prestazioni monstre per provare a sfidare l'Audi E-Tron S. Avrà una batteria da 105 kWh e un'accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi.

Chiudiamo con la “nuova Fiat Punto” che è stata annunciata nelle scorse settimane dall'azienda torinese, ma di cui si sa ancora ben poco. C'è chi parla di una Fiat Punto come SUV, chi di un Crossover, chi di un'utilitaria. Si sa con certezza che avrà le dimensioni della vecchia Punto ma avrà un nome diverso: sono attese informazioni più dettagliate con il proseguo dell'anno.