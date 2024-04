Le 5 auto elettriche più economiche ad aprile 2024: si parte da 12.600 euro

A discapito della credenza popolare, ci sono diverse auto elettriche che si possono acquistare a prezzi interessanti, al di sotto dei 20mila euro. Stiamo parlando ovviamente di city car (ma non solo), in ogni caso auto perfette per chi ha necessità di spostarsi soprattutto in città o in paese.

Vediamo quindi quali sono le 5 auto elettriche ad oggi più economiche sul mercato, e cominciamo da quella più cara delle cinque ma senza dubbio la più interessante del gruppo. Stiamo parlando precisamente della MG MG4 in versione con batteria da 51 kWh, che è acquistabile al prezzo promozionale di 19.790 euro. Si tratta di un'offerta che include già l'Ecobonus attualmente disponibile, in attesa che entrino in vigore gli incentivi 2024 previsti per maggio, nonché la rottamazione. Lo sconto è superiore ai 10.000 euro tenendo conto che di listino sta solitamente a 30.900 euro. Un esempio di finanziamento: 35 rate mensili da 129 euro, anticipo di 3.460 euro e una rata finale da 17.242 euro.

Proseguiamo con la nuova Citroen e-C3 ufficialmente svelata lo scorso ottobre, in vendita a 18.900 euro, quindi con uno sconto di esattamente 5.000 euro rispetto al prezzo di listino. La promo prevede un anticipo di 6.300 euro, 35 rate da 49 euro al mese, compresa wallbox, e una rata finale da 12.267,45 euro.

Si continua a scendere con la nuova Dacia Spring che viene di listino solo 17.900 euro, un prezzo al lancio decisamente interessante rispetto ai 21.400 euro circa del vecchio modello. Servono invece 14.750 euro per la Renault Zoe, auto che è ufficialmente uscita di produzione dallo scorso 29 marzo. Si tratta di una promo che prevede 5.000 euro di incentivo statale con l'aggiunta di altri 8.750 di bonus Renault. Inoltre serve la rottamazione di un veicolo fino ad Euro 2. L'offerta prevede un anticipo 0, 36 rate da 169,08 euro e una maxi rata finale da 11.055 euro.

Chiudiamo con quella che ad oggi è l'auto elettrica più economica sul mercato, leggasi la Renault Twingo e-tech electric equilibre, in vendita a 12.600 euro grazie al contributo statale e alla rottamazione. In questo caso il finanziamento prevede 35 rate da 140 euro, anticipo di 5.689,92 euro e infine una rata finale da 4.461,71 euro.

Motul Olio per Moto 7100 4T 10W40 4L è uno dei più venduti oggi su