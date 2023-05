Ecco 5 auto elettriche che consumano meno di 20 kWh ogni 100 chilometri

Quali sono le auto elettriche più efficienti del 2023? Una domanda a cui cercheremo di dare una risposta su questa pagina, andando ad individuare 5 vetture, tenendo conto anche del rapporto qualità/prezzo, che hanno un consumo di energia inferiore ai 20 kWh per 100 chilometri.

Partiamo dalla nostra Fiat 500e, per cui è in arrivo questo mese anche la versione Abarth che ha un motore elettrico da 70 kW per 95 cavalli e una batteria da 23,7 kWh con cui riesce a percorrere 190 chilometri con una singola carica grazie ad un consumo di soli 13 kWh ogni 100 km. Prezzo, a partire da 28.800 euro.

Altra auto elettrica molto efficiente è l'ottima Ioniq 6, che nonostante abbia delle dimensioni più importanti rispetto alla piccola 500, essendo una berlina, ha un grado di consumo della batteria molto ridotto. La versione entry level consuma solo 13,9 kWh/100 km, grazie ad un motore elettrico da 111 kW (151 CV), e una batteria da 53 kWh che dura 429 chilometri. Prezzo, a partire da 46.700 euro.

Proseguiamo con la Dacia Spring, l'auto elettrica meno cara in vendita in Italia. La versione base monta un motore elettrico da 33 kW con una batteria da 27 kWh e un consumo medio di 13,9 kWh ogni 100 chilometri che le permettono di percorrere fino a 230 km con una singola carica.

Molto interessante, in quanto ad efficienza, è anche la Hyundai Kona Electric, SUV coreano che monta un motore elettrico da 100 kW (136 CV) e una batteria da 39 kWh con un'autonomia dichiarata di 305 chilometri. Il suo consumo medio è di 14,3 kWh/100 km.

Chiudiamo questa Top 5 con la Tesla Model 3. La berlina prodotta dalla casa di Elon Musk è dotata di un motore elettrico da 208 kW, e una batteria da 60 kWh che dura 510 km. Il consumo, nonostante questi numeri importanti, resta fra i più bassi in assoluto, solo 14,4 kWh ogni 100 km.