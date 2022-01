Le 5 auto elettriche con più autonomia del 2022 secondo Best Electric Vehicle

Lo scorso 10 gennaio abbiamo elencato quelle che sono, di fatto, le 10 auto elettriche più accessibili del nostro mercato per chi dà al budget importanza massima. Oggi invece cambiamo il punto di vista grazie a un nuovo video e vediamo quali sono le cinque auto con più autonomia del 2022 secondo il canale YouTube Best Electric Vehicle.

Come si può facilmente immaginare, per avere auto elettriche dalla grande autonomia bisogna alzare la soglia del nostro budget e puntare su modelli che abbiano un rapporto potenza/consumi altissimo (e batterie molto grandi).



Secondo Best Electric Vehicle al quinto posto del 2022 troviamo la BMW i4 eDrive40 di cui abbiamo parlato spesso (cosa scegliere fra BMW i4 e Tesla Model 3?), una berlina premium che offre 84 kWh di batteria (80,7 kWh disponibili) e un'autonomia reale che raggiunge i 480 km se guidata in determinate condizioni (560 km WLTP).

Presentata da pochissimo, la Nuova Porsche Taycan GTS 2022 dovrebbe garantire più di 480 km grazie a una batteria lorda da 93,4 kWh, capace di ricaricarsi fino a 262 kW.



Al terzo posto di questo 2022 troviamo la nuova Mercedes-Benz EQS 450+, che ha addirittura una batteria da 107,8 kWh e dovrebbe raggiungere senza problemi i 640 km con una carica (potrebbe persino arrivare a 800 km se guidata in condizioni ottimali).

Secondo posto per la Lucid Air, vettura che ha fatto parlare di se proprio per la sua batteria da 105 kWh e un range EPA stabilito in 835 km su ciclo misto, mentre in ambito urbano è possibile sfiorare i 900 km con una singola carica.



Al primo posto troviamo invece la Tesla Model S, che fra l'altro è stata appena presentata in versione 2022 (ecco la Tesla Model S 2022 con porta CCS), che dovrebbe garantire in condizioni normali fra i 560 e i 643 km di autonomia, mentre facendo un po' di autonomia si potrebbe addirittura mirare agli 800 km con una singola carica. Si trova sul primo gradino del podio poiché ha un rapporto potenza/consumi eccezionale, ha un'accelerazione brutale e può appoggiarsi alla fantastica rete Supercharger.