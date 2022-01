5 auto elettriche accessibili dalla grande autonomia: dalla KONA alla Model 3

Dati alla mano, nelle scorse ore il canale YouTube vi ha raccontato delle 5 auto elettriche dalla migliore autonomia, senza però badare al budget. Abbiamo infatti visto vetture premium dal costo inaccessibile per molti utenti, oggi invece vogliamo fare qualcosa di diverso: scoprire le 5 auto elettriche accessibili con la migliore autonomia.

Il 10 gennaio vi abbiamo già fatto una enorme lista delle 10 auto elettriche più economiche del 2022, guardando però soltanto al listino e non all'autonomia. Ora rapportiamo il costo ai chilometri offerti nel mondo reale, andiamo dunque a scoprire le cinque elettriche "budget" con la migliore autonomia del momento.

Si parte con la Hyundai KONA Electric, che già ci ha ampiamente conquistati nel corso del nostro long test drive (10 motivi per acquistare la nuova Hyundai KONA Electric). Certo richiede un prezzo di circa 40.000 euro, non si può però paragonare alle berline premium viste nella recente Top 5 di Best Electric Vehicle, con una batteria da 64 kWh è però in grado di offrire fino a 450 km sul ciclo misto, anche 500 in ambito urbano. Una vettura eccezionale a 360 gradi da tenere davvero d'occhio.

Passiamo così alla nuova MG ZS EV, appena arrivata in Italia e in grado di offrire fino a 440 km di autonomia a fronte di un prezzo di partenza di 33.490 euro.

Come dimenticare poi la Renault ZOE (innamorarsi della Renault ZOE 2021), altra elettrica che ci ha assolutamente convinti (tranne forse per l'aspetto sicurezza, con Euro NCAP che ha assegnato alla ZOE 2021 0 stelle). Con la ZOE da 34.500 euro è possibile raggiungere tranquillamente i 400 km con una batteria da appena 52 kWh.

Da non sottovalutare neppure la Volkswagen ID.3, che nella sua variante Pro S ha un'autonomia promessa di 550 km grazie a una batteria da 77 kWh effettivi.

Chiudiamo infine con la Tesla Model 3 Standard Range Plus, che a meno di 50.000 euro promette fino a 491 km WLTP.