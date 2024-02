5 auto elettriche a meno di 25mila euro con gli incentivi: dalla Mini alla Volvo EX30

Gli incentivi auto 2024 quando arriveranno? Una domanda a cui oggi non è ancora semplice dare una risposta ma indicativamente dovrebbe passare un altro mese prima che l'ecobonus diventi definitivamente legge.

Le case automobilistiche stanno cercando di attrezzarsi con degli sconti ad hoc, come ad esempio Renault che ha anticipato gli incentivi mettendoceli di tasca propria, ma anche Fiat e Lancia con il Bonus Tricolore e molti altri ancora.

In attesa di ricevere notizie più certe abbiamo spulciato i vari listini delle green, cercando di capire quali fossero le vetture che grazie allo sconto massimo previsto per il 2024, potessero avere un prezzo al di sotto dei 25mila euro e ci siamo concentrati in particolare su cinque modelli, a cominciare dalla Smart #1.

L'auto nata dalla collaborazione fra Mercedes e Geely, nella versione Pro, dotata di una potenza di 272 cavalli e trazione posteriore, è in vendita a 37.548 euro che diventano 23.798 grazie agli incentivi massimi di 13.750 euro previsti in caso di acquisto di un'auto elettrica, di un ISEE massimo fino a 30mila euro e di una rottamazione di un'auto molto datata.

Scendiamo leggermente di prezzo con la nuova Mini Cooper Elettrica, acquistabile da listino a 37.105 euro, che diventano però 23.355 euro grazie al bonus. Stiamo parlando di una vettura 4 posti con un'autonomia stimata nel ciclo WLTP di 400 km, di conseguenza un'ottima vettura.

Molto interessante anche il prezzo dell'ultima arrivata in casa Volvo, leggasi lo splendido B-SUV EX30, fra i candidati al titolo di Car of the year 2024. La vettura svedese è in vendita normalmente a 35.900 euro che possono diventare 22.150 grazie al massimo degli incentivi.

Infine le ultime due auto elettriche acquistabili a meno di 25mila euro con il bonus: la Citroen e-C4 (16.750 euro anziché 30.500) e la Peugeot e-208 (15.380 anziché 29.130). Nel nostro elenco abbiamo escluso quelle auto elettriche che sono già in vendita in promo come ad esempio le Fiat 500e e 600e, ma anche le Renault e la Jeep Avenger.