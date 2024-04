Le 5 auto diesel più vendute in Italia nel 2024, quanto costano? Si parte da 19.950 euro

Nonostante la transizione green e l'immissione sul mercato di modelli elettrici, il diesel continua ad avere un buon mercato in Italia. Diversi automobilisti, soprattutto coloro che macinano svariati chilometri ogni giorno, vedono ancora nel gasolio la soluzione migliore.

Non si può dargli torto, visto che queste motorizzazioni, che Tabarelli definisce un gioiello dell'Europa, sono ancora fra quelle più affidabili, in grado di durare a lungo senza aver bisogno di troppe manutenzioni, una vera sicurezza che come detto sopra soddisfa ancora le esigenze di molti italiani.

Ma quali sono i 5 modelli diesel più venduti in Italia in questo 2024? E quanto costano? La regina assoluta si conferma la Fiat 500X, la cui produzione è stata di recente prorogata fino al 2025. Nei primi tre mesi dell'anno ne sono state immatricolate 3.949, in calo rispetto al 2023 (4.128) e nel solo mese di marzo ne hanno vendute 1.037. Ad oggi è acquistabile nella versione 1.3 95cv Diesel a 19.950 euro previo finanziamento Stellantis. Un esempio di finanziamento prevede un anticipo 0, 35 rate da 312 euro ciascuna e una maxi rata finale da 14.457 euro.

In seconda posizione fra le 5 auto diesel più vendute in Italia spazio alla Jeep Compass, che ha convinto 3.213 italiani (nel 2023 erano stati 3.570), e che a marzo ha piazzato 1.037 vetture. Ad oggi è in promo a 28.400 euro, quindi con ben 7.200 euro di sconto, nella versione 1.6 Mjet da 130 cavalli MT Longitude. L'offerta è previo finanziamento e prevede un anticipo di 4.376 euro, 35 rate da 249 euro e una rata finale da 20.466 euro.

Terzo posto per la Mercedes GLA con 2.833 immatricolazioni, in crescita rispetto alle 2.596 di un anno fa di questi tempi. Per quanto riguarda il prezzo, chi volesse può approfittare delle vetture in pronta consegna spendendo circa 43.500 euro per una GLA 180D. Chiudiamo con le due Volkswage T-Roc e Tiguan, rispettivamente quarta e quinta in classifica. Nel primo caso servono 33.316 euro per il modello con motore 2.0 TDI SCR allestimento Life, mentre nel secondo si sale a 41.500 sempre con stesso motore e stesso allestimento.

