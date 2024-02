Le 5 auto diesel più economiche, dalla Fiat 500X alla Renault Clio: meno di 25mila euro

Nonostante l'elettrico venda più del diesel in Europa, sono ancora molti coloro che guidano una vettura a gasolio o sono interessati al suo acquisto. Del resto si tratta di auto che storicamente consumano di meno, e che macinano centinaia di migliaia di chilometri.

Meno consumi, significa meno spese e quindi più soldi in tasca, di contro abbiamo delle emissioni di CO2 maggiori rispetto a tutte le altre motorizzazioni, e tenendo conto della spinta ambientalista degli ultimi anni è probabile che, una volta che andiamo a rivendere la nostra vettura, la stessa subirà un deprezzamento maggiore rispetto ad altre alimentazioni.

In ogni caso da qui al 2035, quando entrerà in vigore lo stop all'Ue di benzina e diesel, mancano ancora 11 anni, di conseguenza chi volesse acquistare un'auto alimentata a gasolio oggi, non effettua alcuna scelta azzardata.

Spulciando sul mercato abbiamo scoperto che è possibile portarsi a casa una vettura diesel nuova a meno di 25mila euro, a cominciare dall'ottima Fiat 500X, la versione B-SUV della piccola 500, che sul sito Stellantis&You, il portale di rivendita ufficiale del gruppo, si può comprare a 22.600 euro in promo (prezzo di listino è 27.100), nella versione con motore 1.3 MultiJet da 95 CV Club, vettura che consuma 4,6 litri di carburante ogni 100 chilometri.

Sempre sullo stesso portale è in vendita anche un'altra Fiat, la Tipo Hatchback versione MY23, quindi l'ultimo aggiornamento, con motorizzazione 1.6 da 130 cavalli DS HB, acquistabile a 22.450 euro invece che 25.200 euro. Anche in questo caso parliamo di una vettura dagli ottimi consumi, 4,6 litri di gasolio per 100 km.

Scendiamo leggermente di prezzo con un'altra auto molto interessante alimentata a gasolio, leggasi la C3 Aircross, versione BlueHDi 110 Cv, con cambio manuale a 6 rapporti, in vendita a 21.250 euro, mentre per la sua versione più minuta, la C3 “normale”, il listino scende a 19.250 euro. In questo caso la versione è la 1.5 BluHDi da 102 cavalli, in grado di percorrere 23,8 chilometri con un solo litro nel ciclo WLTP.

Ottimo anche il prezzo della Renault Clio 1.5 dCi, versione da 100 cavalli, che viene via a soli 19.900 euro (consumi, 24 chilometri con un litro di gasolio). Infine spazio all'auto diesel al momento più economica sul mercato, leggasi la Dacia Duster. La versione 4x2 allestimento Essential, motorizzata 1.5 quattro cilindri turbodiesel da 116 cavalli, e cambio manuale a 6 marce, è in vendita a soli 19.500 euro: meno di così non si può.