Le 5 auto più costose vendute su eBay nel 2019: Lamborghini domina

eBay può essere un ottimo luogo per chiudere buoni affari, sulla piattaforma poi si trova ormai di tutto, dall'elettronica minuta alle auto di altissima fascia. Vediamo infatti quali sono state le vetture più costose vendute sul noto sito di e-commerce e aste online.

Guardando alla Top 5 delle auto più costose vendute su eBay troviamo, in ultima posizione, una Lamborghini Huracàn LP580-2 del 2019 battuta a 209.900 dollari (circa 187.000 euro), al quarto porto una Mercedes-Benz Classe G sempre del 2019 a 219.000 dollari (circa 195.000 euro). Salendo sul podio, al terzo posto figura una Ford GT del 2005 venduta a 220.000 dollari (circa 196.000 euro), mentre al secondo un SUV Lamborghini Urus Bianco Icarus del 2019 a 245.995 dollari (circa 219.000 euro).

La casa italiana va davvero forte sulla piattaforma di e-commerce, al primo posto infatti troviamo una Lamborghini Aventador LP700-4 Roadster del 2015, venduta per 349.800 dollari (circa 312.000 euro), l'auto più costosa battuta sul sito. Quest'ultima Lamborghini inoltre figura al quarto posto della lista degli acquisti più esosi del 2019 in assoluto, che al primo posto vede un posto per l'annuale pranzo con Warren Buffett a scopo benefico, venduto a 4.567.888 dollari.

Al secondo posto una figurina autografata da Tom Brady battuta a 400.100 dollari, al terzo un articolo molto simile: una scheda metallizzata del 1997 di Michael Jordan venduta a 350.100 dollari, più della Lamborghini dunque. Chiude la Top 5 un camper di lusso Newmar King Aire Motorhome del 2014, venduto a 280.000 dollari.