Queste sono le 5 auto cinesi che vogliamo vedere al più presto in Italia

I produttori di auto cinesi sono letteralmente esplosi negli ultimi anni. Se fino a poco tempo fa associare la Cina ad un mezzo con 4 ruote e un motore era quasi un'eresia, oggi è una realtà indissolubile che non si può ignorare.

La Cina ha saputo sfruttare l'onda dell'elettrificazione dando vita ad una serie quasi infinita di vetture, molte delle quali assolutamente performanti, economiche e belle da vedere. Oggi la Cina non è più solo una “nazione che copia” (anche se qualche esempio di scopiazzamento esiste ancora, come potremo vedere più sotto), ma un Paese che sta dettando legge nel mercato mondiale dell'automotive.

Dopo questa doverosa premessa, andiamo a dare uno sguardo a cinque interessati auto cinesi che al momento non sono in vendita in Italia, ma che non sarebbe affatto male avere nelle nostre concessionarie.



Partiamo dalla Changan Lumin, nota anche come Lumin Corn. Si tratta di una piccola city car che sulla falsa riga della Smart prevede due posti nonché volumi e dimensioni molto contenuti. E' dotata di 3 porte, ha una forma tondeggiante, e vanta un motore elettrico con una potenza di 41 cavalli in grado di consentire una velocità massima di 101 chilometri orari. Secondo il ciclo CATL le due opzioni per la batteria, da 13 o 18 kWh, possono raggiungere un'autonomia di 155 o 210 km. Il prezzo? Solo 6.500 euro.



La Yangwang U9 è invece la risposta cinese a Lamborghini e Ferrari. Si tratta di una supercar da 1.100 cavalli con un'accelerazione incredibile (2 secondi per arrivare a 100 km/h), rigorosamente elettrica. 4 i motori presenti, ognuno per ogni ruota, dalla potenza di circa 320 cavalli ciascuno. Il prezzo è molto interessante se si considerata co-tanta potenza, meno di 140mila euro.



La BYD Seagull è una city car bella, economica e con le batterie al sodio. Ve ne abbiamo parlato spesso e volentieri, è una vettura che dopo essere stata presentata ufficialmente ha registrato 10mila pre order in 24 ore, di conseguenza c'è il “rischio” che diventi l'auto più venduta al mondo nell'anno in corso. La sua autonomia è di 405 km e la velocità massima è di 130 km/h. Il prezzo? Poco più di 10mila euro.



In Cina producono anche delle ottime berline ed è il caso della Zeekr 001, vettura che promette un'autonomia da record grazie alla sua variante da 140 kWh. Secondo il ciclo cinese CLTC, l'auto potrebbe percorrere con una sola ricarica più di 1.000 km, e anche se il dato potrebbe essere ottimistico, in ogni caso stiamo parlando di batterie da record. Oltre ad avere questo propulsore inesauribile, la Zeekr è indubbiamente bella, e in Cina costa all'incirca 40mila euro.



Chiudiamo con la Jetour Travaller, l'unica vettura non elettrica del gruppo. Stiamo parlando di un fuoristrada molto interessante, una sorta di clone della Land Rover Defender che prende in prestito anche le forme della Ford Bronco. Prevista la versione benzina 1.6 turbo, ma anche un 2.0 turbo a 8 rapporti, e una ibrida-plug-in 1.5 turbo con propulsore elettrico. Il prezzo? Circa 20mila euro, sempre e ovviamente in Cina.