Ecco le 5 auto più care da mantenere: si arriva fino a 790mila euro per un controllo

Dopo avervi svelato le assicurazioni da record delle hypercar, andiamo ora a scoprire quanto costa in generale mantenere le stesse. Se doveste cambiare le gomme, fare un tagliando o un controllo annuale, quanto si spende se si possiede una Bugatti, una Ferrari o una Pagani? Le cifre sono davvero incredibili.

Partiamo dalla Ferrari LaFerrari di cui vi abbiamo svelato poco fa una replica stupefacente. Ebbene, l'assicurazione del bolide di Maranello costa circa 22mila euro annui, mentre per cambiare le quattro gomme bisogna mettere in preventivo una spesa di circa 3.000 euro. In caso di rottura dei freni, invece, sono dolori, ben 37mila euro. Tra l'altro per poter acquistare una LaFerrari bisogna possederne almeno cinque Rosse, di conseguenza, i soldi non dovrebbero mancare.

Quarto posto per la Pagani Codalunga, fra le vetture più care al mondo, 7,4 milioni di dollari per il suo acquisto. Ogni bullone della Codalunga costa 75 euro e tenendo conto che in totale ve ne sono 1.400, ciò significa che solo con il costo dei bulloni si spendono 105mila euro, quanto una Ferrari usata. Il controllo annuale costa 7.500 euro (compreso cambio dell'olio), bazzecole rispetto al prezzo della vettura.

Terza piazza fra le hypercar più care da mantenere per la Koenigsegg CC850, auto realizzata in sole 50 unità. Le ruote in carbonio con pneumatici Michelin Cup 2R costano da sole 103mila euro e vanno sostituite ogni due anni, mentre il servizio annuale varia fra i 7.500 e i 9.000 euro.

Saliamo di prezzo con la Bugatti Chiron/Veyron, notoriamente auto carissima da mantenere. Per il cambio dell'olio la spesa si aggira sui 23mila euro, e va fatto una volta all'anno per via del complesso motore di cui sono dotate le due fuoriserie francesi. In caso di rottura del parabrezza invece, la spesa sale a 55mila euro, mentre per i freni si spendono 110mila euro.

Chiudiamo con l'auto più impressionante, in tutti i sensi, leggasi la Mercedes AMG Project One, vettura da gara omologata per la strada. Senza dilungarci troppo vi basta sapere che i controlli su questa hypercar possono costare fino a 790mila euro, ovviamente nei casi peggiori. Sappiate che ogni 31mila km viene richiesto un controllo dettagliato di tutte le principali componenti, per assicurarsi che tutto proceda a meraviglia, e Mercedes-AMG (secondo alcune voci), te lo fa mettere per iscritto nel contratto di vendita. Spiccioli comunque in confronto ai 3 milioni di euro necessari per il suo acquisto.