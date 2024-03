Le 5 auto cabrio meno care sul mercato: dalla 500 alla Mini, si parte da 20.200 euro

Le auto cabrio sono diventate ormai una rarità. Se fino agli inizi degli anni 2000 il mercato di queste vetture, quasi tutte sportive e compatte, era abbastanza fiorente, con il passare degli anni il numero di modelli è diminuito sempre di più, ed ora è decisamente raro acquistarne una se non si hanno possibilità esagerate.

Qualcosa comunque c'è, a cominciare dalla Fiat 500 cabrio, quella che è al momento l'auto di questo segmento più economica sul mercato. E' acquistabile a 20.200 euro ed ha dalla sua uno stile retrò e classico, che unito ad una “aperta” non guasta mai. Sotto il cofano troviamo il 1.0 3 cilindri ibrido di casa Fiat con cambio manuale a sei rapporti: una vettura con pochi fronzoli ma decisamente simpatica.

Servono invece 28.577 euro per la Smart EQ Fortwo, una delle auto che a breve spariranno dal mercato per via delle normative sulla sicurezza. La vettura in questione è anche la più piccola dell'elenco delle 5, essendo solo una due posti, ma nel contempo è una delle due sole elettriche che vi consigliamo su questa pagina. Vanta infatti un motore green da 82 cavalli con una batteria agli ioni di litio da 17,8 kWh, in grado di permettere un'autonomia di 133 km con una sola ricarica. Numeri modesti ma chi è amante della mitica Smart e vuole guidare con il vento fra i capelli potrebbe anche decidere di chiudere un occhio.

Si sale di prezzo con una classica come la Mazda MX-5, modello 2024. Si tratta di un'auto estremamente nota, essendo sul mercato da ben 35 anni, dal 1989, e nel corso di queste tre decadi e mezzo non si è mai snaturata anche nelle forme, rimanendo tutto sommato fedele alla primissima generazione. In attesa della nuova Mazda MX-5 elettrificata che uscirà nel 2026, possiamo goderci l'ultima versione in vendita a 32.400 euro con motore 1.5 da 132 cavalli e allestimento Prime Line, con trazione posteriore.

Fra le cabrio più economiche in Italia anche la Fiat 500e, la seconda ed ultima elettrica presente in questa speciale Top 5, che potremo fare nostra a 32.450 euro, quindi solo 50 euro in più rispetto alla giapponese, modello da 95 cavalli e autonomia da 190 km. Chiudiamo la classifica con la Mini Cabrio, che insieme alla 500 cabriolet è senza dubbio la più bella del gruppo. Costa 33.250 euro in allestimento Essential e vanta un motore 1.5 3 cilindri da 136 cavalli unito ad un cambio manuale.

