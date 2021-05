Le 5 auto più amate da Gianni Agnelli: la mostra a Forte dei Marmi

Il nome di Gianni Agnelli è indissolubilmente legato alle automobili, la sua passione più grande assieme al calcio e alla Juventus, ma quali erano i suoi modelli preferiti in assoluto? A Forte dei Marmi sono state esposte le cinque auto preferite dall’Avvocato.

La mostra, che si è tenuta nel weekend del 22 e del 23 maggio 2021, ha presentato al pubblico le cinque auto più amate dal grande Gianni Agnelli, in occasione del centenario dalla nascita, 1921-2021. Fra queste il pubblico ha potuto ammirare la Fiat Dino 2400 Spider, vettura con motore Ferrari il cui nome omaggia Alfredo Ferrari (detto Dino per l’appunto), il figlio di Enzo Ferrari scomparso giovanissimo a causa di una brutta malattia. Proprio a lui si deve il marchio “Dino” utilizzato sia da Fiat che da Ferrari dal 1965 al 1980.

In mostra anche una Fiat 500 del 1971 “Nuova”, anche conosciuta come “Cinquino”, un’Alfa Romeo Giulia Coupé 1750 del 1969 e ben due Fiat 600, una datata 1955 e l’altra 1963, modelli che ancora oggi simboleggiano un boom economico che è stato fondamentale per la storia del nostro Paese. Cinque vetture storiche e iconiche, anche se forse abbiamo una grande assente: quella Panda 4x4 tanto amata dall’Avvocato, che oggi rivive in più forme grazie a Lapo Elkann che ne ha raccolto l’ereditò spirituale.