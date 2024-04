Oltre 5.000 euro di sconto su nuova Opel Corsa fino al 30 aprile, anche senza rottamazione

Aprile si sta rivelando un mese perfetto per acquistare nuova Opel Corsa, ancora prima - dunque - che partano i rinnovati incentivi auto del mese di maggio. Il marchio tedesco ha infatti lanciato una campagna chiamata Incentivi Opel per Tutti.

La campagna mette sul piatto “oltre 5.000 euro di bonus Opel anche senza permuta o rottamazione”. Un’offerta alquanto allettante, visto che con i nuovi incentivi il massimo contributo previsto è di 3.000 euro rottamando un veicolo Euro 0, 1 o 2 (che sconto possiamo avere sulle auto termiche e ibride con l'Ecobonus 2024?

Guardando alla promozione in dettaglio, scopriamo un esempio relativo a nuova Opel Corsa 5 porte con motore 1.2 da 75 CV e cambio manuale a 5 rapporti. Il prezzo promo è di 15.700 euro anziché 19.900 euro, con anticipo pari a 2.923 euro. La vettura si ripaga in comode rate da 109 euro al mese per 35 rate mensili con TAN 7,99% - TAEG 11,11%. La rata finale è uguale a 11.627 euro. L’unico limite che non dovete superare è 15.000 km per tutta la durata del finanziamento; i chilometri in eccesso vengono fatturati 0,1 euro/km.

Certo facendo un po’ di conti il totale “reale” è di 18.365 euro a causa degli interessi, senza contare un eventuale ri-finanziamento della rata finale, quindi come sempre fate attenzione a tutti i termini proposti. L’offerta, come detto in apertura, è valida fino al 30 aprile 2024 ed è promossa da Stellantis Financial Services Italia S.p.A. Per aderire subito all'offerta vi rimandiamo al form Opel ufficiale.

