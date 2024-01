489 Porsche Carrera GT sono ferme per un richiamo e non si sa quando potranno circolare

Porsche Carrera GT è attualmente sospesa dalla produzione. In particolare, si parla di circa 489 vetture uscite dalle fabbriche tra il 2004 e il 2005. Il problema sarebbe grave, e coinvolgerebbe le sospensioni dell'auto (ecco cosa vuol dire guidare una vecchia 911 col motore di una McLaren F1).

Da che doveva essere una sorta di richiamo a certi tipi di unità, lo stop si è esteso a tutti i modelli di Carrera GT, con addirittura la raccomandazione di Porsche smettere di utilizzare la vettura a tempo indeterminato. Gli attuali richiami sono inoltre in ritardo a causa della mancanza di pezzi, costringendo i proprietari a una prolungata attesa prima di poter guidare nuovamente le loro supercar. Inoltre vi abbiamo parlato recentemente del fatto che la Carrera GT ha uno scompartimento segreto del quale molti proprietari non sanno niente).

Il richiamo in questione, con il codice 23V241000, riguarda la seguente problematica: i giunti sferici delle sospensioni rischiano di subire danni causati da stress meccanico e corrosione. La Porsche (lo ribadiamo) ha consigliato fermamente ai proprietari di astenersi dall'utilizzare i propri veicoli fino a quando la necessaria riparazione non sarà stata eseguita. L'intervento di sostituzione sarà totalemnte gratuito, ma (come già accennato) ci sarà da aspettare. I giunti sferici di ricambio dovrebbero arrivare solo nella seconda parte del 2024.

La complessità della situazione è ulteriormente accentuata dal fatto che alcune compagnie assicurazione nel Regno Unito e negli Stati Uniti hanno conseguentemente sospeso la copertura per l'utilizzo stradale delle Carrera GT. Quindi, eventuali richieste di risarcimento derivanti da incidenti verificatisi durante il periodo di sospensione dell'uso non godranno di copertura assicurativa.

Nonostante il richiamo, le vendite della Porsche Carrera GT hanno dimostrato una notevole resilienza, quasi raddoppiando tra il 2019 e il 2022. Sebbene si sia verificato un certo rallentamento nel biennio 2022-2023, i valori (anche post vendita) delle vetture continuano a crescere. Nel mese di novembre, un esemplare in colore Fayence Yellow è stato ceduto all'asta per la cifra di 1,54 milioni di dollari.