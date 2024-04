44 supercar per 33 mln di euro: all'asta una delle più grandi collezioni auto di sempre

A vedere tante supercar insieme si rischia di soffrire di vertigini. Una visione del genere forse è troppo, per tutti: troppa eleganza, troppo lusso, troppi cavalli (anzi CV), e soprattutto un valore complessivo troppo alto. Ecco, e adesso basti pensare che questa magnifica collezione verrà battuta all'asta...

L'evento, più unico che mai e tra poco spiegheremo il perché, è atteso per i primi giorni del prossimo mese di maggio (il 9) nel Principato di Monaco, proprio in prossimità del Gran Premio di Formula 1, che si correrà il 26 maggio. Si tratta di una collezione che raggruppa esclusivamente vetture deluxe, d'epoca, sportive e, alcune, super rare. Ricordate le 170 supercar in un palazzo di 2 miliardi di dollari del magnate indiano Mukesh Ambani? Ecco, dimenticatele, perché questa volta si va forse anche oltre come prestigio e rarità.

L'asta è fissata, quindi, per il prossimo mese nel Principato, eppure stiamo parlando di una collezione che ha origine in Svezia. Il proprietario, lo stesso per tutte le auto presenti, ha cominciato a collezionare supercar proprio nel Paese nordico, cominciando da una Volvo P1800 S del 1963; quasi obbligatoria in Svezia. Continuando poi ad aumentare la propria riserva, che oggi conta ben 44 unità totali.

Quasi una cinquantina di automobili ultra lussuose, tra cui una Chevrolet Corvette del 1957, una Jaguar Type E del 1966 (una prima serie), tante Mercedes, tantissime Ferrari e altrettante Porsche d'annata; ma no, non è presente la sola e unica Porsche 911 a quattro porte esistente al mondo. Quindi stiamo parlando di una collezione atipica, sicuramente speciale. I modelli presenti, di numero e di nomi, il fatto che ci sia un unico proprietario, la presenza di auto rare e tanti altri fattori fanno salire il valore totale a oltre 30 milioni di euro. Una vendita mica così banale...

