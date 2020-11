42 km di traverso: la Porsche Taycan esegue il drift EV più lungo al mondo

Cosa accomuna Tesla a Porsche? Sicuramente una visione del futuro totalmente elettrica, assieme a un DNA estremamente competitivo. Le due aziende se le sono date di santa ragione con i record su pista, oggi invece la Taycan si è confrontata con qualcosa di completamente nuovo per una EV.

Porsche ha infatti tentato un nuovo Guinness World Record con la sua 100% elettrica, quello per il drift più lungo mai eseguito con una vettura a batteria. Un solo “shot” continuo, che l’azienda ha tentato al Porsche Experience Center presso l’Hockenheimring grazie all’istruttore Dennis Retera. Ebbene tenetevi forte perché la Taycan ha percorso 210 giri in un circuito circolare di 200 metri, 55 minuti interamente percorsi di traverso, per una lunghezza totale di circa 42 km.

La stessa distanza utile a coprire un’intera maratona oppure a percorrere il lungo circuito del Nürburgring Nordschleifes per due giri. La velocità media è stata 46 km/h. Ma quale Taycan è stata usata per ottenere un record simile? Ebbene parliamo della variante a trazione posteriore attualmente disponibile solo in Cina. Le Taycan europee infatti vengono vendute con doppio motore e trazione All-wheel Drive, mentre per il drift un motore singolo con trazione posteriore è pressoché perfetto. Ora la domanda sorge spontanea: cosa mai si inventerà Elon Musk per rispondere all’ennesimo affronto tedesco?