40 anni in magazzino: la storia incredibile di una Lamborghini Miura P400 S

La Lamborghini Miura, prodotta dal 1966 al 1973, è considerata ancora oggi una delle auto più belle mai create, al punto da essere considerata da molti come la prima vera supercar. La storia del modello che vedete è affascinante ed incredibile allo stesso tempo, proprio come il prezzo a cui verrà venduta all’asta tra pochi giorni.

La prima Miura si chiamava P400, che stava per “posteriore 4 litri”, indicando quindi la posizione e la cilindrata del propulsore, ma questa è una P400 S, la versione successiva che offriva 20 CV in più rispetto alla standard.

La storia di questo esemplare inizia con il suo acquisto da parte di una famiglia iraniana, che successivamente ha spedito l’auto alla figlia, che stava studiando in California, con lo scopo di venderla così da guadagnare denaro da inviare in una qualche maniera in Iran.

L’auto venne messa effettivamente in vendita, ma per una ragione o per un’altra, alla fine rimase invenduta, però piaceva talmente tanto alla ragazza che decise di tenerla e la utilizzò nei due anni successivi percorrendo poco più di 25,000 km, fino al suo stop definitivo dovuto ad un piccolo incidente che causò piccoli danni nella zona del fanale anteriore, ma la riparazione era troppo costosa per l’epoca.

Venne quindi acquistata da un carrozziere di San Mateo, che aveva già svolto alcuni ritocchi all’auto precedentemente, e ordinò i pezzi necessari direttamente dall’Italia, ma da quel momento venne parcheggiata e “abbandonata” in un magazzino, dove è rimasta fino ad oggi, per un totale di 40 anni.

L’auto è stata quindi acquistata da uno specialista della conservazione delle Miura, che ha messo in piedi un team che riportasse l’auto in perfette condizioni, e dopo aver rimesso a nuovo la carrozzeria hanno deciso di lasciarla senza vernice, nuda con le bellissime forme della carrozzeria in bella vista.

Adesso questa Lamborghini Miura P400 S andrà all’asta su RM Sotheby’s, con un valore stimato che oscilla tra 1,8 e 2,2 milioni di dollari (1,5-1,9 milioni di euro al cambio attuale).