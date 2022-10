I 40 anni della Fiat Panda: festa di compleanno a Vigevano

La leggendaria Fiat Panda ha compiuto 40 anni lo scorso 2020, è stata infatti lanciata dall'azienda torinese nel 1980. Per l'occasione il 2 ottobre 2022 c'è stata una grande festa di compleanno a Vigevano (PV), con oltre 150 equipaggi.

La festa purtroppo arriva con due anni di ritardo, avrebbe infatti dovuto prendere vita il 29 marzo del 2020, il COVID-19 ha però distrutto ogni piano. Ora però il compleanno organizzato dal car-influencer William Jonathan, una festa chiamata "20+20=40 Facile, con Panda" ha finalmente trovato il suo spazio in Piazza Calzolaio d'Italia a Vigevano.

Nella cittadina sono arrivati a raccolta oltre 150 equipaggi, che sotto la guida di alcuni coach sono riusciti a riprodurre la cifra "40" parcheggiando con precisione chirurgica le varie Panda in piazza. Potete infatti ammirare la foto scattata dal drone comandato dallo youtuber BennyMaker, prima che tutte le Panda arrivate per la festa partissero per una colorata parata per le vie del centro.

Ricordiamo che ancora oggi Panda è l'auto più venduta d'Italia (è la Fiat Panda l'auto più venduta in Italia ad agosto 2022), una delle citycar più importanti di sempre, la più amata negli ultimi 40 anni (e lo ha dimostrato anche il recente raduno record Panda a Pandino 2022). Presentata nel marzo del 1980 al Salone di Ginevra e disegnata da Giorgetto Giugiaro, era accompagnata da un rumoroso motore bicilindrico ereditato dalla Fiat 126 in versione 30, mentre la Fiat Panda 45 poteva vantare un quattro cilindri da 903 cc.



Da allora il successo di Panda non si è più fermato, sono anche arrivate centinaia di serie speciali e la leggendaria Panda 4x4. Tra le auto super compatte è stata la prima a montare un motore diesel, tra le prime a essere prodotta in serie con un propulsore elettrico quando ancora la tecnologia era agli albori. Ora si prepara a ricevere una nuova generazione nel 2023, di cui non vediamo l'ora di scoprire tutti i dettagli.