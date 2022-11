4 milioni di auto usate in Italia hanno i chilometri scalati: le BMW le più compromesse

Oggi acquistare un'auto nuova è una vera impresa: i tempi di consegna sono spesso biblici e chi ha necessità di avere un veicolo in breve tempo pensa subito al mercato dell'usato. Tocca fare attenzione però: circa 4 milioni di auto potrebbero avere il chilometraggio compromesso in Italia.

È un nuovo allarme lanciato da carVertical, la piattaforma online che vi aiuta a controllare tutta la cronologia di un determinato veicolo usato. La truffa dei chilometri scalati è purtroppo un grande classico dell'usato, un evergreen, e ancora oggi è un rischio che si corre in tutta Europa, Italia compresa.

carVertical controlla ogni giorno migliaia di automobili e sembra che le BMW siano le auto più compromesse. Secondo uno studio dello European Parliamentary Research Service, le auto con chilometraggio scalato costano 9 miliardi di euro all'anno all'economia europea. Ma quante sono in Italia? Nel nostro Paese circa un'auto usata su dieci ha il chilometraggio scalato: siamo all'11%, un dato che non è neppure male rispetto alla media europea che è del 15,2%. L'Italia è messa meglio anche della Germania (13,9%) e della Romania (19,8%), c'è poco da festeggiare però: guardando all'intero mercato dell'usato italiano, 4 milioni di auto hanno il chilometraggio scalato.

Gli italiani inoltre adorano i marchi tedeschi, BMW (14,9%), Audi (12,7%) e Volkswagen (10,8%) sono i tre brand più controllati su carVertival, con Fiat al quarto posto (9,1%). Vista la forte domanda di auto teutoniche, la maggior parte dell'usato è importato direttamente dalla Germania, un passaggio che può aumentare il rischio di frode. Si tratta di un Paese con una buona reputazione (anzi in passato abbiamo visto come potesse essere conveniente acquistare un'auto importata dalla Germania), un'auto importata può in ogni caso avere dei difetti nascosti, sul fronte internazionale è più difficile risalire a un chilometraggio falsato - motivo per cui piattaforme online trasversali per il controllo dei VIN possono essere i nostri migliori alleati. Prima di firmare qualsiasi contratto fate dunque controlli rigorosi, soprattutto sulle tedesche...