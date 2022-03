Le 4 migliori auto elettriche del 2022 secondo Cars.com

Fino a qualche anno fa le auto elettriche potevano contarsi sulle dita di due mani, oggi invece abbiamo a disposizione decine di modelli e scegliere può risultare molto difficile, motivo per cui Cars.com ha deciso di aiutare i suoi lettori con la lista delle 4 migliori BEV del 2022.

Vi diciamo subito che la rivista ha snobbato la vincitrice del premio Car of the year 2022, la Kia EV6, in lista però troviamo la sua sorellastra più prossima. Parliamo ovviamente della Hyundai IONIQ 5, nominata come migliore EV familiare. Del resto offre tantissimo spazio, tecnologia e potenza a un prezzo che in Italia parte da 44.000 euro.

La BEV dal miglior rapporto qualità/prezzo è invece risultata essere la Volkswagen ID.4, crossover compatto che negli USA parte da circa 41.000 dollari, 44.000 euro in Italia, dove forse è meno conveniente in base a ciò che offre.

Sul fronte dei "commuters", ovvero chi usa principalmente l'auto per andare e tornare dal lavoro, Cars.com ha selezionato la Chevrolet Bolt EV, che però non viene venduta nel nostro Paese. La scelta è stata dettata dal prezzo e dalle potenzialità della vettura, con circa 32.000 dollari di partenza. In Italia potremmo fare un paragone con la Peugeot e-208, che si trova a partire da circa 34.000 euro, oppure la sorella Opel Corsa-e, a partire da 32.000 euro.

Infine arriviamo al settore luxury: quest'anno non c'è Tesla bensì una nuova, acerrima rivale di Elon Musk, la Lucid Air, che tanto ha fatto parlare di sé per via della sua enorme autonomia (la Lucid Air ha un'autonomia mai vista). Anche quest'auto non viene ancora venduta nel nostro Paese e negli US parte da 170.000 dollari, dunque un modello non per tutti... Se cercate qualcosa di simile da noi, potete aspirare alla Tesla Model S Plaid o alla Mercedes-Benz EQS.