4 Lamborghini Revuelto in una volta sola: sulle strade è il caos

Quanto è raro poter avvistare una Lamborghini Revuelto ad oggi? Molto. I preordini di questa supercar sono bloccati fino al 2026 e le auto vengono consegnate una per una con il contagocce. Ora, in uno scenario del genere immaginiamoci vederne 4 tutte in fila in una volta sola.

E' successo a Londra, e i veicoli appartengono a una concessionaria che ha deciso di tirare fuori le supercar e sfrecciare lungo le strade attirando un bel po' di attenzioni. Le persone che hanno avuto modo di assistere a questa scena hanno interrotto qualsiasi attività stessero svolgendo e hanno afferrato i loro telefoni per scattare foto dell'esclusivo convoglio. Si tratta, di fatto, di due milioni di dollari su quattro ruote (per auto).

Ogni esemplare di queste quattro Revuelto presenta un colore diverso. Uno sembra essere dipinto in Bianco Icarus, alimentato da un V12, come indicato dalla targa. Il secondo esemplare, verniciato in Grigio Keres (grigio), presenta una targa con la scritta "HRO" seguita da "8ULL". Il terzo esemplare, dipinto in Arancio Borealis (arancione), mostra il nome della concessionaria sulla targa. Mentre il quarto esemplare è di colore Giallo Auge.

Dopo quetsa sorta di "parata" per le strade trafficate della capitale inglese, le auto hanno parcheggiato in diagonale, con le porte a forbice spalancate, per scattare delle foto che probabilmente diventeranno virali sui social media. Il mese scorso abbiamo già discusso dell'arrivo della prima Lamborghini Revuelto a Londra, un magnifico esemplare in colorazione Verde Turbine, con interni arancioni e neri.

Lambiorghini Revuelto è il primo ibrido plug-in di Lamborghini, noto come HPEV, acronimo di High Performance Electrified Vehicle. Il suo propulsore combina un V12 da 6,5 litri con tre motori elettrici, per un totale di 1.001 cavalli e 1.061 nm di coppia. Questa vettura può accelerare da 0 a 100 km/h in appena 2,3 secondi e raggiungere una velocità massima di 350 km/h.

La settimana scorsa vi abbiamo segnalato inoltre la prima Lamborghini Revuelto in vendita presso una concessionaria a Dubai. Trattandosi di un reselling il prezzo è chiaramente stratosferico.

