Ecco 4 buone ragioni per cui sarebbe meglio non 'wrappare' la vostra auto

L'uso di rivestimenti per auto è diventato sempre più popolare negli ultimi anni grazie alla versatilità che tale pratica offre, come nel caso del Tesla Cybertruck wrappato da Ford F-150. Tuttavia è importante considerare attentamente tutti gli aspetti prima di decidere. Ecco quattro motivi per cui sarebbe meglio evitare.

Con la "wrappatura" non nasconderete le imperfezioni

Se il veicolo presenta molte ammaccature o graffi, l'avvolgimento non li nasconderà. L'effetto è simile a quando si impacchetta un regalo: le forme rimarranno evidenti. Prima di avvolgere l'auto, le imperfezioni vanno riparate, altrimenti, il rivestimento potrebbe mettere in risalto i problemi della vernice.

Attenzione al tipo di rivestimento che utilizzate

Gli involucri auto in vinile non sono eccessivamente durevoli. In base al clima e all'uso, i rivestimenti potrebbero durare solo un anno, soprattutto sotto il sole. Se invece terremo l'auto in garage o sotto una copertura, dureranno da quattro a cinque anni. Un'opzione potrebbe essere quella di usare dei particolari rivestimento in ceramica, ma il costo qua tende a lievitare drasticamente.

Non va vista come un'alternativa alla verniciatura

L'idea, anzitutto, che il rivestimento in vinile sia più economico della verniciatura non è del tutto vera. Se dipingere un'auto può costare da poche centinaia di euro fino a oltre 5.000 euro, il rivestimento in vinile, al contrario, varia tra i 1.000 e i 10.000 euro, a seconda del lavoro necessario. Anche la sostituzione dell'involucro in pochi anni potrebbe comportare costi aggiuntivi. Rimuovere e riapplicare un rivestimento può costare tra i 500 e i 2.500 euro. Sommando in rapporto al tempo, la cifra può essere di gran lunga maggiore rispetto che optare per una riverniciatura completa.

Alla lunga possono danneggiare la vernice dell'auto

Gli involucri per auto sono simili a rotoli di carta regalo. L'installatore li taglia per adattarli ai pannelli della carrozzeria dell'auto. Ma, se non si è attenti durante il taglio mentre lo si applica sull'auto, potrebbe lasciare dei segni sulla vostra auto (e non ve ne accorgerete subito). Inoltre, quando sarà il momento di rimuovere l'involucro, eventualipossono renderne difficile la rimozione. In fine, se l'involucro è stato lasciato sul veicolo per troppo tempo, la rimozione potrebbe danneggiare il rivestimento protettivo della vernice, senza parlare del rischio ruggine nel caso si sia depositata dell'

Sebbene questa pratica sia sempre più nella bocca di tutti, nonostante i rischi che abbiamo elencato, raccomandiamo di rivolgersi sempre a esperti quando volete sottoporre le vostre auto a simili trattamenti. Molte case automobilistiche si stanno adattando alle nuove esigenze dei consumatori, ad esempio Tesla ha aperto una sezione specializzata per la wrappatura dei propri veicoli.