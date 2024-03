4 auto termiche e una elettrica da comprare a marzo 2024 con un budget di 20mila euro

Se avete un budget di 20mila euro e voleste acquistare un'auto a marzo 2024, potreste spulciare fra le nostre proposte. Abbiamo infatti scelto 5 auto, 4 con il motore a combustione interna e 1 elettrica, che rientrano nella fascia di prezzo suddetta e che riteniamo alquanto interessanti.



Partiamo dalla Renault Clio, già rientrante nell'elenco delle 5 auto diesel più economiche sul mercato. Per il mese in corso è possibile acquistare il modello Evolution E-Tech, stiamo parlando di un full hybrid, a soli 17.750 euro, invece che 21.750. I 4mila euro di sconto sono suddivisi fra 2.000 euro di bonus Renault e altri 2.000 di sconto statale. La promo è valida fino al 2 aprile prossimo e prevede 36 rate da 100 euro al mese, un anticipo di 2.800 euro e una rata finale di 13.795 euro, previa rottamazione.



Vale sempre la pena investire i nostri soldi nella Lancia Ypsilon 2, ancor di più tenendo conto che a breve dirà addio dopo 13 anni, sostituita dal nuovo modello presentato a febbraio. Qualcuno potrebbe obiettare a seguito del nostro consiglio: “Ma come, è uscita quella nuova?”, ma siamo di fronte a due auto totalmente diverse. Il modello 2024 è elettrico (poi uscirà anche l'ibrido) ed ha un prezzo decisamente differente, rivolgendosi anche ad un target diverso. Il “vecchio” modello è invece ancora un'ottima auto sotto tutti i punti di vista, soprattutto per chi deve spostarsi in paese o in città, e cerca una vettura dagli ottimi consumi. E' in vendita nel modello FireFly 70 CV Start&Stop Hybrid con allestimento Platino a 16.100 euro invece che 19.550 euro, una promo decisamente interessante.



Proseguiamo con un'altra auto che a nostro avviso merita i vostri 20mila euro, ovvero la Kia Stonic. Si tratta del B-SUV coreano che nella configurazione con motore 1.2 DPI da 84 cavalli con cambio manuale a cinque marce, Urban Special Edition, è in vendita a marzo al prezzo promo di 18.050 euro anziché 21.050, il normale prezzo di listino. L'offerta è valida solo in caso di rottamazione fino ad Euro 2, e previo finanziamento che prevede un anticipo di 5.700 euro, 35 rate mensili da 109 euro e una rata finale da 10.314 euro.



Chi cercasse un B-SUV economico ma nel contempo solido, potrebbe decidere di investire poco meno di 20mila euro nella Dacia Duster. Per il mese in corso è in offerta la versione con allestimento Duster Expression 4x2 TCe 100cv GPL DFULL, ibrida benzina + GPL, in vendita a 19.400 euro. E' necessario un anticipo di 5.480 euro, 108,61 euro di rate divise in 36 mesi e 12.222 di rata finale.



Chiudiamo con un'auto elettrica, precisamente la MG4, che è acquistabile in promo per il mese di marzo a 19.790 euro. Si tratta di una offerta già inclusiva dei 5.000 euro di incentivi statali e che prevede 35 rate da 129 euro al mese, un anticipo da 3.460 euro e una rata finale da 17.242 euro. Il modello in offerta è la versione access con una potenza di 170 cavalli e una batteria di 51 kWh che garantisce un'autonomia di 450 km, quindi una green decisamente interessante, così come confermato dalle numerose vendite del modello in Italia sia nel 2023 quanto in questi primi mesi del nuovo anno.