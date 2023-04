Solo 4 auto raggiungono una velocità massima superiore ai 450 km/h: ecco quali sono

Nel variegato panorama delle auto vi è un club esclusivo e ristrettissimo composto da solo 4 vetture, ed è quello delle hypercar in grado di superare i 450 km/h di velocità massima. Si tratta di fuoriserie assolutamente incredibili che lasciano letteralmente incollati al sedile.

Se negli scorsi giorni vi avevamo svelato quali fossero le uniche 4 auto al mondo che raggiungono i 96 km/h in meno di due secondi, in questo spazio vogliamo soffermarci sulle auto-proiettili, dei veri e propri mostri della strada che fanno sembrare Lamborghini, Ferrari e Porsche quasi delle utilitarie.



Al mondo esistono solamente 4 vetture che sono in grado di superare l'incredibile traguardo dei 450 km/h e una di queste è la SSC Tuatara. Si tratta dell'ex detentrice del Guinness World Record per l'auto più veloce al mondo, ed è una belva prodotta dagli americani di SSC North America con motore V8 da 5.9 litri bi-turbo e ben 1.370 cavalli, capace di toccare i 455 km/h. Costo, 1,5 milioni di euro.



Altro proiettile con le ruote è la Bugatti Chiron Super Sport 300+, una vettura super esclusiva, dal costo di 3,5 milioni di euro, equipaggiata con un propulsore “monstre” da 1.600 cavalli, un W16 quad-turbo da 8.0 litri. La sua velocità record toccata è stata di ben 490,48 km/h, davvero da brividi. Pochi giorni fa vi avevamo raccontato, a proposito della Bugatti Chiron, di un pezzo di ricambio che costa quanto 2 Ferrari, a conferma di quanto questa vettura sia assolutamente fuori da ogni schema.



Restiamo in casa Bugatti e passiamo alla Bolide, una vettura capace di sfiorare i 500 km/h (per l'esattezza 499), con un motore da ben 1.825 cavalli, un propulsore W16 da 8 litri. La particolarità è il suo peso, solo 1.240 kg ed anche per questo è pensata solo per la pista. La vettura verrà commercializzata nel 2024 al costo di 4,5 milioni di euro e ne saranno prodotti solo 40 esemplari.



Chiudiamo con l'auto al momento più veloce in circolazione, la Koenigsegg Jesko Absolut, l'unica fino ad ora capace di sfondare il muro dei 500 km/h, raggiungendo i 531 chilometri all'ora. Il motore che monta è un V8 bi-turbo 5 litri da 1600 CV per un peso da 1.320 chilogrammi. Costo superiore ai 3 milioni di euro.