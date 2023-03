Solo 4 auto al mondo raggiungono i 96 km/h in meno di due secondi. Ecco quali sono

C'è un club ristrettissimo di auto, ed è quello composto dalle vetture che sono in grado di accelerare da 0 a 100 km/h (più precisamente da 0 a 60 miglia) in meno di due secondi. Al suo interno troviamo solamente quattro vetture.

L'ultima ad aggiungersi al club è la mostruosa Dodge Challenger SRT Demon 170, vettura tipicamente americana in grado di raggiungere i 96 km/h (appunto le 60 miglia), in soli 1.66 secondi, come se stessimo decollando da un aeroporto. Stellantis ha fatto sapere che il quarto di miglia lo raggiunge in soli 8,91 secondi grazia a ben 1.205 cavalli di potenza. Non male per una vettura che di fatto è una berlina sportiva 4 posti e che costa meno di 90mila euro.

Ben diversa la quotazione della Pininfarina Battista, che riesce a raggiungere i 96 km/h in soli 1,79 secondi, ma che costa di fatto 20 volte di più rispetto alla Dodge Challenger, leggasi 2 milioni di euro. E' dotata di quattro motori elettrici con una potenza incredibile di 1.900 cavalli, ed ha raggiunto il quarto di miglio in soli 8,55 secondi, praticamente un missile con le ruote.

Altra vettura iper veloce quanto iper costosa, è la Rimac Nevera, che costa anch'essa 2 milioni di euro, e che raggiunge le 60 miglia da fermo in soli 1,85 secondi. E' ancora più potente rispetto alla Battista, avendo 1.914 cavalli, e completa il quarto di miglia in 8,6 secondi. L'hypercar croata ha una coppia da 2.360 Nm ed è una delle auto più incredibili e soprattutto più veloci al momento in circolazione.

A completare questo magico club, la splendida Tesla Model S Plaid, la più famosa del gruppo e nel contempo anche la più venduta. Così come la Dodge, ha un costo senza dubbio più “accessibile”, leggasi 101mila euro, e raggiunge le 60 miglia orarie in soli 1,99 secondi da fermo, grazie ad un motore che sviluppa 1.020 cavalli. Il quarto di miglia è completato invece in 9.4 secondi.

Che la vettura di Elon Musk fosse un siluro lo avevamo già compreso anche dal video che vedeva una Tesla Model S lanciata sull'Autobahn a velocità folle. Recentemente invece, Tesla ha postato un video in cui spiega cosa succede quando si attiva la Drag Strip Mode.