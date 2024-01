A 4 anni guida una Tesla Model S Plaid a oltre 200 km/h: Zayn Sofuoglu è un fenomeno

Avete mai visto un bimbo di 4 anni guidare una Tesla a 200 km/h? Immaginiamo di no, oggi però ve lo mostriamo... Protagonista di un filmato già virale è Zayn Sofuoglu, un bambino turco di 4 anni diventato una sorta di star sui social network.

Siamo certi che il video in questione attirerà parecchie polemiche, prima di continuare però dobbiamo precisare che il bambino era perfettamente istruito e seguito, inoltre le immagini sono state girate lungo un rettilineo utilizzato appositamente per test di accelerazione e simili, si era insomma in un ambiente “protetto”, di certo non su una strada pubblica. Il piccolo Zayn Sofuoglu (dotato di regolare tuta e casco) si è dunque messo alla guida di una potente Tesla Model S Plaid, la berlina di Elon Musk dotata di ben tre motori elettrici, aiutato da un seggiolino. Il bimbo ha provato un cosiddetto “lancio”, ovvero una partenza da fermo lungo un rettilineo privo di ostacoli, raggiungendo così senza molta fatica i 200 km/h.

Ricordiamo che la Tesla Model S Plaid di Elon Musk è la più potente che Tesla abbia attualmente in gamma, capace di raggiungere una potenza folle di 1.020 CV. Una potenza che abbiamo sperimentato in prima persona durante la prova della nuova Tesla Model X Plaid, che perde qualcosa rispetto alla berlina solo a causa di un peso maggiore e un’aerodinamica meno ottimizzata.

Se comunque pensate che il piccolo Zayn Sofuoglu sappia andare solo sul dritto vi sbagliate di grosso: nello stesso video dei 200 km/h si vede, in coda, il bimbo effettuare diversi “donuts” con una tranquillità e una sicurezza degne di un fenomeno, sempre a bordo della Model S Plaid - che ha delle opzioni per modificare la trazione con pochi tap delle dita. Se curiosate sul suo Instagram trovate il piccolo alla guida di diverse Ferrari, inoltre non manca un incontro con Max Verstappen...