4 anni di energia solare e batteria Tesla Powerwall: ecco quanto si risparmia

Se fino a qualche anno fa un impianto fotovoltaico costava un occhio della testa, oggi i prezzi sono diventati leggermente più accessibili, ma quanto si risparmia con l'energia solare e una batteria di accumulo? Secondo una famiglia australiana più di 8.000 dollari in quattro anni.

Siamo in Australia, la storia riguarda la famiglia di Nick Pfitzner, uno dei primi a installare un impianto fotovoltaico Natural Solar con tanto di batteria di accumulo Tesla Powerwall. Oggi, quattro anni dopo, la famiglia ha fatto i conti e ha dichiarato quanto ha risparmiato. Con la tecnologia Tesla Powerwall, Pfitzner ha dichiarato di aver risparmiato 8.463,42 dollari. Una media di 2.115,86 dollari risparmiati all'anno sulla bolletta, prima del Powerwall infatti ogni trimestre costava 572,29 dollari, ora le bollette attuali non vanno oltre i 45,16 dollari.

Significa che alla famiglia Pfitzner sono bastati appena 46 centesimi di dollaro al giorno per alimentare la loro casa con l'energia solare, con utilizzi assolutamente regolari, senza risparmiare su condizionatori ed elettrodomestici. Dal lancio della batteria Tesla Powerwall, Natural Solar, società specializzata nell'installazione di impianti fotovoltaici in Australia, ha dichiarato di aver ricevuto oltre 425.000 richieste, installando l'accumulatore americano in migliaia di abitazioni. Ricordiamo che oggi, oltre alle batterie Tesla, è possibile acquistare anche i pannelli fotovoltaici di Elon Musk - e anche in Italia.