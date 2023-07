4.718 nuove colonnine di ricarica grazie al PNRR: approvati i progetti

Lo scorso mese di marzo il MIT ha approvato 36 progetti per stazioni di rifornimento a idrogeno in Italia, frutto di un investimento di 103,5 milioni di euro. Oggi, grazie al PNRR, sono in arrivo oltre 4.700 progetti per colonnine di ricarica.

I progetti si concentreranno soprattutto nei centri urbani, i progetti per realizzare colonnine lungo le superstrade infatti sono stati pochi e tutti irrealizzabili secondo le regole del PNRR. È stata invece confermata la costruzione di 4.718 nuovi punti di ricarica grazie a un investimento di 70 milioni di euro. Un risultato che il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ha considerato assolutamente positivo, visto che l’obiettivo di questo primo bando era di 4.000 colonnine.

Dopo questa tornata ci saranno anche altre procedure di selezione dei progetti, l’obiettivo finale infatti è di installare oltre 21.000 infrastrutture di ricarica entro il mese di giugno 2026 grazie ad altri 713 milioni di euro. Dando una rapida occhiata ai numeri di questo primo bando, scopriamo che le richieste di costruzione per colonnine urbane sono state 8.900, con 4.718 ammissibili secondo i rigidi canoni europei. Per stazioni lungo le superstrade invece sono stati presentati appena 59 progetti e tutti senza requisiti adatti; su questo fronte i distributori sono più cauti e preferiscono non avere le restrizioni del PNRR per la costruzione dei vari siti. Poco male comunque, per ora è giusto concentrarsi nei centri urbani, mentre alla rete autostradale per i lunghi spostamenti ci sta pensando Free to X. Ora si attende un nuovo bando con scadenza nel 2024.