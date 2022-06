Fino a 4.400 euro di multa per chi trucca l'e-bike: arriva il nuovo Dl Trasporti

La mobilità elettrica sarà sicuramente un tema chiave dei prossimi anni, non dobbiamo però dimenticare la micromobilità elettrica, altrettanto importante grazie a monopattini e bici elettriche. Oggi vogliamo parlare proprio di queste ultime: arrivano pene più severe per chi le modifica.

Proverbialmente si dice "Fatta la legge, trovato l'inganno", questo perché l'Italia è spesso un Paese di furbi che non vedono l'ora di ignorare le regole prestabilite. Sul fronte delle bici elettriche il Codice della Strada è alquanto chiaro: per essere omologate per la circolazione in strada i motori non devono superare i 250 W, non devono avere manopole per l'accelerazione e la velocità massima dev'essere limitata a 25 km/h (sui monopattini abbiamo 500 W e 20 km/h).

Bastano però pochi passaggi per sbloccare la velocità e "truccare" le e-bike, portandole anche a 45-50 km/h, un'azione illegale che prossimamente verrà punita in maniera più severa. La nuova bozza del Dl Trasporti all'esame del Cdm parlano di una sanzione amministrativa da 1.084 a 4.339 euro per chi "produce, pone in commercio o vende velocipedi a pedalata assistita con velocità superiore a 25 km/h".

Rischia una sanzione fra 845 e 3.382 euro chi "effettua sulle e-bike le modifiche necessarie ad aumentare la massima potenza nominale continua del motore o porta la velocità massima oltre i limiti consentiti". Le bici elettriche che superano i 25 km/h sono infatti da considerarsi dei ciclomotori a tutti gli effetti, richiederebbero dunque una targa, un'assicurazione, l'obbligatorietà del casco e di un patentino AM dai 14 anni in su.

Purtroppo anche il mondo dei monopattini vive problemi di questa natura, ricordate il monopattino beccato a Sanremo a 70 km/h? Ovviamente è stato sequestrato...