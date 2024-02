4.000 euro di sconto sulla Polestar 2 Long Range Dual Motor: costa quanto la Single Motor

Lo scorso mese di dicembre abbiamo avuto l’occasione di provare per due settimane la Polestar 2 2024 Long Range Single Motor, una versione che ci ha convinti praticamente su tutta la linea. Ora però, grazie a una nuova promozione Polestar, è possibile prendere la Dual Motor al prezzo della Single Motor.

Il marchio svedese associato a Volvo e al Gruppo Geely offre 4.000 euro di sconto sulla Polestar 2 Long Range Dual Motor fino al prossimo 31 marzo 2024. Attenzione però: l’offerta è valida solo per i pagamenti in unica soluzione. Rispetto alla Single Motor, abbiamo più potenza e un migliore controllo, visto che la trazione su questo modello è integrale AWD. La vettura si può dunque avere a 58.000 euro, stesso prezzo della Long Range Single Motor, la classica offerta “che non si può rifiutare”, avendo ovviamente il giusto budget a disposizione.

Ricordiamo che la Polestar 2 è stata aggiornata al 2024 con diverse novità e il modello base Standard Range Single Motor si può avere a partire d 54.500 euro. A pensare che con appena 4.000 euro in più si può avere la Long Range Dual Motor, l’offerta Polestar guadagna ancora più senso. Diventa invece meno conveniente la Long Range Dual Motor con Performance Pack (qui la nostra prova della Polestar 2 con Performance Pack MY22), proposta a 68.547 euro, ben 10.000 euro in più della Long Range Dual Motor in promozione. Scegliendo una vettura in promo, la consegna è prevista già a fine marzo 2024, le spese di consegna da aggiungere al pacchetto sono di 387,58 euro.