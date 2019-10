Per 39.000€ potete comprare questa Panoz Esperante decapottabile con motore Mustang

Con un inserzione su Facebook qualcuno ha messi in vendita una carinissima Esperante decapottabile del 2002. Il prezzo è di circa 39.000€ (43.500$). Sicuramente una soluzione originale per chi cerca una convertibile con tanta grinta ma non vuole scadere sulle solite Mustang o Chevrolet.

Il veicolo sembra in buone condizioni, e il contachilometri non mostra grossi segni di fatica: punta su circa 35.000Km (21.621 miglia). In altre parole: è come nuovo, seriamente, date un occhio alle foto. Perfino i dettagli in fibra di carbonio non mostrano segni di usura.

Cosa troviamo, dunque, sotto il cofano di questa macchina senza dubbio di nicchia: un V8 da 4.6L della Ford. Il modello in questione è quello progettato appositamente per la Mustang Cobra di quegli anni, anche se questo ha il badge della Élan Motorsport Technologies.

La Esperante si fa da 0 a 100Km/h in 4.9 secondi, grazie ad un motore da 310CV. Un veicolo più che onesto.

La Panoz Esperante Convertible è stata prodotta dal 2000 al 2007 a Braselton, e le diverse versioni del veicolo non si contano sul dito di due mani. Ne è stata fatta anche una da corsa: partecipò alla 24 Ore di le Mans. Insomma, un veicolo di nicchia che potrebbe fare il caso di qualche appassionato che cerca la massima originalità al volante.