38° Rally del Carnevale 2022, il filmato dei peggiori fail e incidenti della gara

Dopo avere assistito al Rally di Monte Carlo 2022 ricco di incidenti e fail, spostiamoci in Italia per vedere il filmato dei momenti migliori e peggiori del 38° Rally del Carnevale 2022 tenutosi in Italia tra il 12 e il 13 febbraio 2022 tra i comuni di Viareggio, Camaiore, Massarosa e Pescaglia.

La competizione, vinta da Luca Panzani e Alessia Bertagna a bordo della Skoda Fabia R5, ha visto vari momenti interessanti che vanno da tornanti presi con qualche sbandata di troppo a scontri ad alta velocità con i muretti a bordo pista, appartenenti alle famiglie della zona.

Il montaggio firmato Lorenzo Romani ci mostra chiaramente in circa cinque minuti i momenti salienti della competizione, tra curve prese ad alta velocità in maniera ottimale – perché non c’è spazio soltanto per fail e incidenti – e qualche sbandata che ha portato i piloti contro i lati della montagna. A circa un minuto e venti secondi assistiamo già al primo recupero del duo Ricci-Bertolacci che ha completato il tornante su due ruote, dando spettacolo ai presenti. A un minuto e cinquanta, invece, una curva ha costretto il forfeit di Ceccato-Tessaro, complice un sospetto guasto alla vettura.

L’avventura prosegue poi a circa due minuti e quindici secondi con un testacoda completo e arresto per Bindi-Sanesi, mentre a tre minuti si assiste al primo, grosso incidente del filmato, con una sbandata tale da staccare la ruota posteriore alla Renault di Teo Sanfi, completamente KO. Ora, purtroppo, il proprietario di casa dovrà anche ricostruire un muretto. Insomma, uno spettacolo imperdibile rappresentativo del 38° Rally del Carnevale 2022.

A Monte Carlo, invece, ha dato spettacolo la Kimera EVO37 Tribute.