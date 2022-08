Oltre 37.000 ordini nelle prime 24 ore per la Hyundai Ioniq 6 in Corea del Sud

A poco più di un mese dalla presentazione della Hyundai Ioniq 6, la casa madre ha annunciato che nelle prime 24 ore dall’apertura dei pre-ordini la Ioniq 6 ha ricevuto 37.446 ordini nella sola Corea del Sud: numeri da record per il costruttore, che fanno ben sperare in previsione futura, quando l’auto arriverà anche in Europa e in America.

Il 2021 di Hyundai si è chiuso nel segno della Ioniq 5, con oltre 160.000 auto vendute, ma adesso c’è la Ioniq 6 che potrebbe rubarle la scena e diventare protagonista indiscussa della marca coreana. Ricordiamo che la berlina sportiva di Hyundai nasce sulla piattaforma E-GMP che offre due tagli di batteria, ovvero da 53 e 77.4 kWh, con un’autonomia massima dichiarata di 610 km con una singola carica, nel caso della versione più capiente.

Inoltre i clienti potranno scegliere tra due diversi powertrain, uno a motore singolo e trazione posteriore, oppure un dual-motor con trazione integrale che offre una potenza di 320 CV e 605 Nm di coppia, quanto basta per farla scattare da 0 a 100 km/h in 5,1 secondi.

E grazie alla tecnologia messa a disposizione dalla sua piattaforma riesce poi a caricarsi in tempi brevi, con un passaggio dal 10 all’80% di batteria in circa 18 minuti. Ricordiamo infine che la Hyundai Ioniq 6 farà il suo debutto sul mercato nel mese di settembre, mentre in Europa è attesa nei primi mesi del 2023.