Altri 350 milioni di euro per gli incentivi auto: bonus anche per le vetture usate

Se avete intenzione di acquistare una nuova auto, ci sono delle buone notizie: il Governo ha rifinanziato con 350 milioni di euro gli incentivi destinati all’acquisto di auto poco inquinanti. Attenzione però perché questi incentivi valgono anche sulle auto usate.

Ben 200 milioni di euro dei 350 stanziati sono destinati all’acquisto o alla locazione finanziaria di auto nuove a benzina o gasolio con basse emissioni, comprese fra 61 e 135 g/km con prezzo di listino fino a 40.000 euro. 60 milioni sono stati destinati all’acquisto di auto con emissioni di CO2 ancora più basse, comprese fra 0 e 60 g/km, una fascia in cui rientrano veicoli elettrici e Plug-in Hybrid con prezzi interiori a 50.000 euro.

Nel nuovo testo però ci sono anche le auto usate: per il mercato di seconda mano sono previsti 40 milioni di euro, da usare per l’acquisto di auto Euro 6 diesel o benzina con emissioni comprese fra 0 e 160 g/km. Il tutto a patto che il prezzo delle quotazioni medie non superi i 25.000 euro e che si rottami un veicolo inquinante immatricolato prima di gennaio 2011.

Il bonus governativo va da 750 a 2.000 euro, tuttavia mancano ancora le norme attuative, dunque bisognerà ancora attendere per poter davvero utilizzare gli incentivi sulle auto usate. Facile.it e MiaCar hanno inoltre lanciato un ulteriore extra sconto chiamato Summer Black Friday, che può valere fino a 1.000 euro sia su auto nuove che usate e a km 0 - cumulabili con gli incentivi statali. Una promozione che in questo mese di agosto è valida su oltre 500 vetture sulla nuova piattaforma MiaCar.it.