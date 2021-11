Per il 35° anniversario della Grandeur, Hyundai svela un concept EV retro-futuristico

Nell’ultimi anni Hyundai non si è tirata indietro in termini di innovazione e sviluppo di nuove soluzioni, e lo dimostrano i vari concept a cui ha dato vita, specialmente in ottica EV. Di recente la casa coreana ha svelato alcuni dettagli sul Seven, il prossimo SUV della serie Ioniq, invece adesso mostra un concept retro-futuristico della Grandeur.

Hyundai ha creato questo esemplare per celebrare il 35° anniversario della berlina di lusso in questione, e prende il nome di Heritage Series Grandeur. Sotto al cofano non c’è un motore termico ma elettrico, anche se non abbiamo dettagli a riguardo, mentre il contrasto tra passato e futuro è dovuto ad alcune scelte stilistiche esterne, e dalla grande tecnologia presente all’interno dell’abitacolo.

Il corpo vettura infatti riprende le stesse linee della Grandeur prima serie, ma i gruppi ottici ora sono a LED e sfruttano il design a Pixel visto sulla recente Ioniq 5 (qui potete leggere la nostra prova della Hyundai Ioniq 5 RWD).

La parola d’ordine all’interno dell’abitacolo è futuro, ed è caratterizzato dalla presenza di molti schermi e display disposti sull’intera plancia, nonostante non manchino dei dettagli retro, come il volante con un’unica razza, che implementa un piccolo display aggiuntivo (a quanto pare Hyundai sta lavorando su un volante con strumentazione incorporata).

Strumentazione e infotainment si fondono in un unico display posto di fronte al guidatore, mentre la console centrale sfrutta un altro display verticale che all’occorrenza può trasformarsi anche in un pianoforte virtuale. Infine non mancano all’appello materiali di pregio come la pelle Nappa, Alcantara e legno, e inoltre torna il tema dei Pixel LED come illuminazione dell’area dedicata ai passeggeri posteriori.