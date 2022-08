Oltre i 330 km/h sulle autobahn tedesche: facile col V12 della Ferrari F12 Berlinetta

Qualsiasi modello che esce dalla fabbrica del cavallino rampante suscita forti emozioni agli appassionati di auto, ma tra le tante, la Ferrari F12 Berlinetta è sicuramente una delle più amate: il V12 aspirato che si nasconde sotto al cofano è ancora oggi una gioia da ascoltare, specialmente mentre si trova a tutta velocità sulle autobahn tedesche.

Nel 2012, Top Gear ha eletto la F12 Berlinetta supercar dell’anno (e pensare che c'è chi ha abbandonato una Ferrari F12 dopo appena 400 km), mentre nel 2013, il suo motore F140 FC V12 da 6.3 litri ha vinto il premio come “Best Performance” e “Best Engine over 4.0 liters” all’International Engine of the Year Award. Insomma, un curriculum niente male per la sportiva di Maranello, che oggi ci emoziona ancora grazie ad un video di AutoTopNL, che ha avuto il piacere di lanciarla verso l’orizzonte sulle autostrade senza limiti di velocità della Germania.

Il suo motore eroga 730 CV e 690 Nm di coppia, ciò significa che si tratta del quarto motore più potente mai montato su una Ferrari stradale, e al suo debutto la casa dichiarava un’accelerazione da 0 a 1000 km/h in soli 3,1 secondi, ma poi continuava la sua corsa fino a toccare i 340 km/h, dunque a giudicare dalle immagini del team olandese di AutoTopNL possiamo dire che il modello testato è invecchiato benissimo, dato che ha sfiorato il suo limite con estrema facilità, fermandosi appena 4 km/h al di sotto del valore dischiarato.

La ciliegina sulla torta è un sound da riferimento che a distanza di dieci anni resta inebriante. Alzate il volume, premete play, e godetevi questo passaggio a bordo del cavallino, e quando scendete non perdetevi la Ferrari F12 più estrema di tutte con 1500 CV e due turbo che sbucano dal cofano.